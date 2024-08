Sergio Gila le responde a quienes aseguran que sus fichajes no han dado la talla en Saprissa

En el fútbol, cada decisión tomada en la oficina de un gerente deportivo es examinada bajo la lupa de miles de aficionados apasionados. Sergio Gila, gerente deportivo del Deportivo Saprissa, no es ajeno a esta realidad.

En las últimas semanas, las redes sociales se encendieron con opiniones divididas sobre los fichajes de Gila y muchos cuestionaron si realmente han dado la talla. Sin embargo, Gila, con la seguridad que lo caracteriza, no se escondió ante las críticas y ante la consulta de La Nación salió al paso para defender su gestión.

“Yo creo que el tema de los fichajes, sinceramente, no es nuevo. En cada torneo, uno como gerente deportivo en la posición en que está debe asumir ciertas críticas, pero la gente que puede estar de acuerdo, que es la mayoría, no se expresa tanto. Hay una minoría que lo hace y yo soy una persona que escucha y soy el primero que es crítico consigo mismo”, comentó Gila durante la presentación de Óscar Duarte y Deyver Vega, los nuevos refuerzos morados.

¿Saprissa fichará a un "9"? Sergio Gila responde. 😳 pic.twitter.com/tCBOCLccFm — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) August 30, 2024

El dirigente no esquivó los comentarios, pero sí los matizó, resaltando que los resultados hablan por sí solos.

“Afortunadamente, todas estas decisiones han derivado en el tetracampeonato. Tenemos una planilla con fichajes nuevos que ha sido campeona, y cuatro campeonatos no se consiguen fácilmente”, afirmó con convicción. Y es que, para Gila, los logros obtenidos por el equipo son la mejor respuesta a las dudas que puedan surgir.

LEA MÁS: Sergio Gila afirma que existe persecución contra Mariano Torres

La crítica es parte del entorno, sobre todo en un club tan grande como Saprissa, donde la exigencia es máxima.

“Es complicado que se critique en cuanto a fichajes al equipo que viene de ser campeón y de cuatro títulos seguidos, pero uno sabe en la institución en que está, es un club muy grande y uno siempre está expuesto a la crítica”, añadió.

Gila también dejó claro que, aunque las opiniones son respetables, muchas veces no las comparte.

LEA MÁS: Óscar Duarte calla a los ignorantes

“Sabemos lo que hacemos bien o mal”, aseguró. El dirigente subrayó que las decisiones no se toman a la ligera y que, detrás de cada fichaje, hay un análisis profundo y una estrategia clara. La confianza en el trabajo realizado y en el plantel conformado es total, y Gila no tiene dudas de que, si todos están unidos, se podrán alcanzar metas aún mayores.

“Si digo que hay máxima confianza en los jugadores y el cuerpo técnico, y si todos estamos unidos, vamos a conseguir lo máximo”, enfatizó. El objetivo, según Gila, no es solo repetir el éxito, sino superar lo logrado y alcanzar un pentacampeonato que sería histórico para el club y el fútbol costarricense.

Sergio Gila, junto a Gino Vivi y Rachid Chirino, dos de los fichajes que hizo para esta temporada. Por lesión Vivi, no podido debutar con el Deportivo Saprissa y Chirino ha jugado poco.

Al cierre de su intervención, Gila hizo un llamado a la afición para que sigan apoyando al equipo, recordando que la fortaleza de Saprissa no solo se encuentra en el campo, sino también en la unidad de todos sus miembros, desde la directiva hasta los aficionados.

“Todo es parte de ese ruido mediático que se intenta generar desde afuera y nosotros debemos hacernos más fuertes”, concluyó.

Sergio Gila no solo defiende su gestión, sino que también reafirmó el compromiso de seguir llevando a Saprissa a lo más alto, con la mira puesta en un futuro aún más glorioso. Las críticas, por fuertes que sean, no debilitan su convicción de que el equipo está en el camino correcto. Y si los resultados continúan respaldando sus decisiones, no habrá duda de que Saprissa seguirá marcando la pauta en el fútbol nacional.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.