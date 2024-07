Sergio Gila dio respuesta a varias preguntas que tienen en suspenso a muchos aficionados de Saprissa

Minutos antes de que se jugara la Supercopa que ganó Herediano en la tanda de penales, el gerente deportivo de Saprissa, Sergio Gila ofreció una extensa entrevista a Teletica Radio, donde contó que Gerald Taylor y Kevin Chamorro viajaron a Europa porque los documentos que requieren para convertirse en legionarios los deben tratar allá.

“Aparte del reconocimiento médico está el permiso de trabajo y todos esos aspectos. Entre clubes está todo avanzado y si todo sale bien, esperemos que en las próximas horas o en los próximos días sean anunciados”, expresó Sergio Gila.

También se refirió entre otras cosas a cómo está la situación de Warren Madrigal, la expectativa con el portero Abraham Madriz, el interés de Saprissa en el argentino Matías Palavecino y lo que quieren, o en realidad no quieren, con Mariano Torres.

- ¿Con Gerald Taylor y Kevin Chamorro serían ventas o préstamos?

- En ambos casos lo que hemos estado hablando son préstamos con cargo, con una opción de compra bastante interesante, con un valor alto del mercado, sinceramente. Serían ventas muy poderosas y nosotros tenemos un beneficio inmediato con bonus y con un préstamo con cargo. Para nosotros, si se dan, serían negociaciones muy interesantes y sobre todo poniendo el nombre de Saprissa y de Costa Rica en Europa.

”Y que los jugadores tengan esa experiencia. No hay que aventurarse y hasta que no se den todos los documentos, que no dependen de nosotros, no aventurarnos, pero confiando en que salga todo bien”.

- ¿Saprissa tiene ofertas por Warren Madrigal?

- Actualmente no hay ninguna oferta por Warren Madrigal. Nosotros lo dejamos en las manos de los representantes, que son los que trabajan para traernos ofertas. No tengo ninguna notificación de su representante que haya alguna oferta.

-¿Con quiénes remplazarán las salidas?

En el caso de Gerald Taylor y de Kevin Chamorro siempre confiamos en una promoción interna, miramos primero la casa, lo que hay. Si esos dos jugadores salieran, en la casa ya tenemos el reemplazo, por así decirlo, jugadores jóvenes, jugadores de proyección y que confiaremos por ellos.

- ¿Les sirvió la Copa América a los jugadores que tuvieron participación en la cotización internacional?

- Sí, yo creo que la Selección de Costa Rica hizo un buen papel, destacaron más los jugadores defensivos que ofensivos y yo creo que es algo evidente, pero yo felicito el trabajo de la Federación y del profesor Gustavo Alfaro, porque hicieron un trabajo excelente. Cuatro puntos en ese grupo es algo a alabar y todos estamos felices.

”Los jugadores no solo de Saprissa, sino del resto de clubes se revalorizaron, es algo que a nivel país nos viene bien y todos los jugadores que puedan salir a Europa, ya sean de Saprissa, ya sean de Liga Deportiva Alajuelense o Herediano es bueno para todos; es ganancia.

”En el país estamos mentalizados en que tenemos un objetivo común: que esta nueva generación tenga un buen roce internacional y yo creo que todos los clubes estamos abiertos a eso. Ojalá la contribución de todos sirva para tener una gran generación en el futuro”.

- Quienes se están yendo a Europa por parte de Alajuelense, de Saprissa y de Herediano son jóvenes. ¿Esa es la tendencia?

- La tendencia internacional hacia Costa Rica es esa. Si se presentara una opción para un jugador de 25 o 26 años nosotros también la escuchamos, pero yo veo más difícil que algún equipo europeo se interese en algún jugador costarricense de esa edad. Es más fácil que sea un joven, que lo vean como una apuesta de cuatro o cinco años, que sea algo alguien que se revalorice.

”Saben que la Selección de Costa Rica es buena y les interesa contar con alguien joven que vaya a disputar mundiales, Copa América. Nosotros tenemos que poner atención en eso, que la mejor generación de Costa Rica llegó en un momento en el cual la mayoría estaban jugando en Europa y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que estos jóvenes estén ahí posicionados, y ojalá que en cuatro, cinco o seis años también sea una generación de oro y podamos estar orgullosos del trabajo que hicimos”.

- ¿Hay una decisión de seguir creyendo en los jóvenes?

- Nosotros siempre hemos tenido una apuesta por los jóvenes muy clara. Saprissa es un club formador y ganador. A nosotros nos penaliza mucho que la Selección Sub-20 no esté jugando mundiales y en este caso la Mayor nos está ayudando para que los jóvenes se vean. Yo creo que hay mucho talento en Costa Rica, pero nos falta esa exposición. Si estuviéramos jugando Mundiales Sub-20 y Sub-17, los jugadores estarían saliendo antes de lo que salen.

- ¿Qué tanta confianza tienen en Abraham Madriz?

- Nunca hemos tenido ninguna duda, sabemos del potencial que tiene, incluso recordamos la final de Copa. Es un portero de gran nivel, nosotros teníamos claro que debíamos extender el contrato. Si se da lo de Kevin Chamorro, le va a hacer una gran competencia a Esteban Alvarado y es algo que le va a servir para crecer; incluso a Esteban le servirá para tener competencia.

”Es un portero del futuro, no solo para Saprissa, sino para la Selección de Costa Rica y no tenemos ninguna duda. Hemos hablado con él, vamos a apostar por él y tiene unas capacidades increíbles, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel mental. Creemos que tiene un gran futuro”.

- Tienen un cupo de extranjeros disponible y salió en las últimas horas el nombre de Matías Palavecino. ¿Es una posibilidad?

- En muchos mercados nosotros nos hemos interesado por él. Es un jugador en el que siempre hemos tenido interés. En estos momentos no sé si es opción real; en otros momentos no se ha podido dar. Ahora es parecido, nos gustaría que fuera una opción para nosotros, porque es un jugador de gran nivel.

”No tiene nada que ver con Mariano Torres. Nosotros no vamos a buscar un sustituto para Mariano, porque queremos que él esté mucho tiempo, ojalá. Si ocupamos esa plaza entendemos que sería con un jugador que nos va a venir bien, de gran nivel. Nos vamos a mantener pacientes.

”Si se diera una opción irrechazable de nuestra parte, que podría ser un jugador como Matías, aceleraríamos el tema. Estamos con calma, evaluando los buenos jugadores; Matías lo es y ya veremos qué pasa”.

- ¿Saprissa quiere que Mariano Torres se quede?

- No queremos ni pensar que Mariano Torres pueda marcharse en diciembre. Ojalá pueda estar varios años, no vamos a buscar en ningún momento un sustituto para Mariano, sería una falta de respeto hacia él. Ojalá esté con nosotros varios años ayudándonos, ganando títulos. Él tiene una ambición increíble y sabe que vamos a por el penta y ojalá pueda seguir para ganar más títulos; está en un estado físico increíble.

- A media semana dijo que había que llevar con calma el espacio que deja Luis Javier Paradela. ¿Cuánto esperarán para ver si contratan a alguien?

- Eso nos lo irá marcando el mercado, los partidos, nosotros estaremos pacientes. Si se presenta una opción muy buena de mercado iremos a por él, evidentemente porque así es el fútbol, pero si no, evaluaremos bien. Tenemos la experiencia del pasado mercado, que al principio buscamos una posición y luego una lesión nos hizo decantarnos por otra. El tiempo, Dios dirá, pero llevamos tiempo moviéndonos para evaluar las diversas opciones y si se presenta algo bueno, iremos a por ello.

- ¿Cuándo esperan el pase internacional de Gino Vivi?

- Se ha presentado una situación un poco extraña y yo creo que en las fechas de Unafut debían de haberlo corregido, porque se abre la ventana el 5 de julio y era el día en el que Unafut se reunía para ver si aceptaban todos estos documentos para jugar.

”Nosotros escribimos al Galaxy para que nos ayudaran y no llegó a tiempo el pase, pero será algo que llegará en los próximos días. Igual nos pasó con Youstin Salas, que no ha podido llegar ese pase internacional y yo espero que en cuestión de días lo tengamos y que puedan ser inscritos”.