“Espero que sea menos tiempo, sería muy doloroso estar fuera por un lapso prolongado, porque he tomado una regularidad buena y los resultados se han visto. Todo jugador quiere jugar un clásico, son partidos diferentes y hay una motivación extra, si me lo pierdo estaría bastante triste”, expresó Robinson luego del partido ante Guadalupe, cuando no descartaba estar listo para el próximo domingo.