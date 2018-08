“A mí no me gusta hablar en primera persona, nunca me ha gustado. Con que ustedes lo analicen y les guste quedo complacido. Esto fue un trabajo en conjunto con el profesor Ortiz y Paulo. Planeamos qué era lo mejor para el club y buscamos establecer una identidad de juego, creíamos que no era posible jugar con línea de tres atrás, por ejemplo, eso no significa que la línea de tres no sirve y los que la usan están equivocados, no tengo esa intención. Uno cree que con cuatro se defiende y se ataca mejor”, explicó Watson en conversación con La Nación.