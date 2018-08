"No hay otra oferta, la que al menos yo manejé fue de la India, pero no se llegó a un acuerdo. Él está bien en Saprissa y para moverse tiene que ser muy buena oferta. No era lo que él estaba buscando. No sé si llegará una oferta de otra parte", comentó Javier Loaiza, de la empresa de asesoría de futbolistas, Global Sport.