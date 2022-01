Saprissa opta por esperar investigación para hablar sobre caso de Mariano Torres y Marcel Hernández

Saprissa esperará lo que suceda con la acusación de Marcel Hernández contra Mariano Torres para referirse a la polémica del pasado sábado, cuando el delantero de Cartaginés aseguró que el morado lo insultó. Eso provocó que el club brumoso hiciera una denuncia formal este lunes ante el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Y fue precisamente esa decisión del equipo blanquiazul la que provoca que la S prefiera guardar silencio, de acuerdo a una respuesta enviada a La Nación la tarde de este lunes. Este medio consultó cuál era su posición sobre las declaraciones del delantero contra Torres.

“En vista de que el Club Sport Cartaginés solicitó investigación por supuestos insultos del jugador Mariano Torres al futbolista Marcel Hernández, por respeto al procedimiento del Tribunal Disciplinario, la institución no se referirá a este tema esperando que se siga el debido proceso con todas las garantías para defender nuestra posición y la de nuestro jugador Mariano Torres”, señaló Saprissa mediante su departamento de prensa.

Por su parte, el Tribunal Disciplinario dijo horas antes que en su próxima sesión revisará si esta situación “aparece consignada en los informes de los árbitros y el comisario del partido”, explicó Miguel Chacón, presidente del Tribunal Disciplinario mediante el departamento de comunicación de la Fedefútbol.

“Si no estuviera mencionada, el Tribunal no puede actuar de oficio, en el tanto no hay video o audio que permita comprobar la situación. Además, indicó: “El club podría solicitar la apertura de un proceso disciplinario con fines sancionatorios, para lo cual deberán aportar las pruebas del caso”.

Cartaginés tiene clara su posición y por eso pretende que se haga la apertura de un proceso de investigación: “(...) Nosotros rechazamos cualquier acto de xenofobia, racismo o discriminación en el deporte y en general, sabiendo que el fútbol es un deporte expuesto a niños y jóvenes y es un ejemplo para ellos”, indicó a La Nación el jefe de prensa de Cartaginés, Jeison Solano.

En declaraciones a Radio Columbia, Marcel aseguró que el mediocampista del Saprissa lo insultó fuertemente y el réferi central del compromiso, David Gómez, escuchó lo sucedido y lo permitió.

“El árbitro no tiene la personalidad de sacarle la amarilla a Mariano, porque me estaba insultando, me dijo: ‘cubano de mierda, muerto de hambre’, pero el árbitro no tiene la personalidad. Como a nosotros nos exigen, a ellos hay que exigirles un poquito, porque como a nosotros nos exigen a ellos también”, afirmó.

El artillero fue enfático en que los dos recibieron un llamado de atención de parte del árbitro, empero al final el único que recibió tarjeta amarilla fue él.

“Nos llamó a los dos y nos dijo: ‘se callan o le saco amarilla a los dos’. Pero después solo me la sacó a mí. No sé porque Mariano me dijo eso, solo decía que yo era un cagón, un cubano de mierda, pero cosas del partido, me voy con que ganamos y listo”.