Cartaginés hará denuncia formal por supuestos insultos de Mariano Torres a Marcel Hernández

El Club Sport Cartaginés no pasará por alto la acusación hecha el sábado por su jugador Marcel Hernández en los medios de comunicación luego de la victoria de 4-2 ante el Saprissa. El delantero expresó haber sido víctima de fuertes insultos lanzados por el saprissista Mariano Torres y esto provocó la reacción del club brumoso, el cual durante este lunes enviará una denuncia formal al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Estamos enviando una nota al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol para que se haga la apertura de un proceso de investigación por la denuncia pública expuesta por Marcel Hernández. “(...) Nosotros rechazamos cualquier acto de xenofobia, racismo o discriminación en el deporte y en general, sabiendo que el fútbol es un deporte expuesto a niños y jóvenes y es un ejemplo para ellos”, indicó a La Nación el jefe de prensa de Cartaginés, Jeison Solano.

En declaraciones a Radio Columbia, Marcel aseguró que el mediocampista del Saprissa lo insultó fuertemente y el réferi central del compromiso, David Gómez, escuchó lo sucedido y lo permitió.

“El árbitro no tiene la personalidad de sacarle la amarilla a Mariano, porque me estaba insultando, me dijo: ‘cubano de mierda, muerto de hambre’, pero el árbitro no tiene la personalidad. Como a nosotros nos exigen, a ellos hay que exigirles un poquito, porque como a nosotros nos exigen a ellos también”, afirmó.

El artillero fue enfático en que los dos recibieron un llamado de atención de parte del árbitro, empero al final el único que recibió tarjeta amarilla fue él.

“Nos llamó a los dos y nos dijo: ‘se callan o le saco amarilla a los dos’. Pero después solo me la sacó a mí. No sé porque Mariano me dijo eso, solo decía que yo era un cagón, un cubano de mierda, pero cosas del partido, me voy con que ganamos y listo”, agregó.

En la institución de la Vieja Metrópoli esperan que el supuesto incidente no pase desapercibido y por eso la denuncia.

“Para nosotros es muy importante que esto tenga consecuencias y al final de cuentas nosotros siempre apoyamos campañas de la Unafut y la Federación, en temas de racismo y discriminación, por lo que obviamente siempre vamos a estar 100% en contra”, finalizó Solano.