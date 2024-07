Saprissa alista maletas en busca de un detalle que le ayude a sacar ventaja en el campeonato

El Deportivo Saprissa alista las maletas para continuar con la pretemporada en Estados Unidos.

Los morados tienen planeado salir este martes en la madrugada rumbo a San Antonio, Texas, donde el próximo sábado a las 7 p. m. (hora de Costa Rica) se medirán al San Antonio FC, club de la USL Championship (segunda división de la MLS). El juego se efectuará en el estadio Toyota Field.

Los días previos al compromiso contra el San Antonio FC, los tibaseños darán énfasis a la preparación física. El objetivo del cuerpo técnico es que el plantel llegue en muy buen nivel al inicio del campeonato, el 21 de julio.

“A mitad de año se trabaja mejor la parte física y ahorita no es la excepción. Estamos preparándonos bastante bien”, dijo David Guzmán, volante morado, quien añadió que hasta el domingo contra Herediano en la Supercopa, la mayoría de los futbolistas jugaron por primer vez 90 minutos. En los amistosos anteriores, incluido el duelo frente al Diriangén de Nicaragua, los integrantes del plantel no pasaron de jugar 30 o 45 minutos cada uno.

“Cuando uno es campeón, se lucha aún más contra los demás. La planificación de los rivales es diferente y nosotros tenemos que prepararnos muy bien, porque nos quieren ganar y nos quieren quitar un lugar al que nos ha costado muchísimo llegar”, señaló Guzmán.

Ulises Segura apuntó que poco a poco se sueltan en el campo y la idea es elevar el rendimiento.

“Seguimos siendo fuertes, tenemos mucha competencia por delante y todos tenemos que estar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para intentar ganarlo todo. La planilla es amplia, los jugadores conocen la idea y quienes vienen llegando los vamos a integrar de la mejor manera”, dijo Ulises Segura.

El Deportivo Saprissa disputó la Supercopa el domingo anterior contra el Club Sport Herediano y este martes viaja a Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados)

Kendall Waston destacó que buscan mejorar lo que hicieron en el torneo pasado.

“Debemos estar a tono. Ser constantes y tirar hacia arriba. Estar bien en la parte física es fundamental y poseer buen tono muscular. Todos esos detalles al final marcan diferencia y en eso estamos laborando fuerte, en estar bien físicamente. Si usted ve los partidos internacionales que hemos hecho, a veces no sacan diferencia en eso, en que los rivales corren más kilómetros por partido y hay que estar en ese mismo nivel”, detalló Kendall Waston.

Saprissa probablemente no contará en la gira por territorio estadounidense con los jugadores que estuvieron en la Selección, porque tras terminar la participación en la Copa América, el club les dio vacaciones. Jefferson Brenes, Douglas Sequeira, Joseph Mora y Warren Madrigal no viajarían con el equipo, tampoco Fidel Escobar y Pablo Arboine, quienes están en recuperación, así como Eduardo Anderson, quien estuvo con Panamá en la Copa América. Tampoco están en el grupo Kevin Chamorro y Gerald Taylor, quienes el domingo anterior viajaron a Europa a efectuar las pruebas médicas con los clubes que desean sus servicios.

Chamorro partió hacia Portugal, donde se uniría al Estoril Praia, y Gerald Taylor a Escocia, donde se vinculará al Hearts. La negociación con ambos es que jugarán a préstamo por un año, con opción de compra.

“Los que no jugaron (Supercopa) fueron los que están en Selección y los muchachos lesionados, unos porque se merecen un periodo de descanso y otros por la necesidad. Al estar en un periodo de recuperación no podemos exigirles, pero estamos entendiendo que cuando tengamos el equipo completo normalmente somos un equipo muy competitivo y difícil en el terreno de juego. Al estar completos lo vamos a ser más. No en vano este equipo lo ha demostrado durante cuatro torneos cortos”, expresó Vladimir Quesada, técnico del campeón nacional.