“Que mucha gente me criticara, hasta aficionados de nosotros, me hizo más fuerte para empezar a trabajar duro y que el profesor me tomara más en cuenta… Tener tres partidos en Selección Mayor, ser convocado a la Preolímpica y venir y no jugar, pega. En mi caso, estaba un poco triste, también por lo que salía en la prensa, pero le seguí metiendo, ya tuve minutos en los últimos tres partidos y estoy feliz”, señaló.