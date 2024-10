Rónald Matarrita dio anuncio relevante en entrenamiento de Alajuelense

A la mente de Rónald Matarrita se vinieron infinidad de recuerdos y sin pensarlo dos veces fue el primer jugador de Liga Deportiva Alajuelense que se acercó a la afición una vez que se acabó el entrenamiento abierto al público en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Después de presenciar la práctica de las leonas y de observar cada movimiento de la sesión del equipo masculino, muchos fanáticos rojinegros permanecían ahí, viendo cada detalle de esos entrenamientos.

“Esto nos ayuda a estar un poco más cerca de ellos y pienso que algunos de los niños que están aquí siempre sueñan con estar algún día en el terreno de juego, o conocer a alguno de nosotros, así que aquí estamos. Nosotros somos el equipo que está acostumbrado a estar con su gente y siempre mostrar esa parte”, expresó Rónald Matarrita.

Al pronunciar eso, recordó que él era un niño de sangre liguista que vivía en San Ramón y una vez que Alajuelense fue a jugar allá con el equipo poeta, tuvo una experiencia inolvidable, al conocer a futbolistas del equipo de sus amores, como Wardy Alfaro, Rolando Fonseca y Carlos Castro.

“Fue la primera vez que estuve en contacto con jugadores de la Liga, con todos ellos y este entrenamiento con aficionados también me devuelve un poco al pasado, y es muy bonito que los jugadores se tomen el tiempo para saludar y para estar más cerca de ellos”, mencionó.

Ese contacto permanente con la gente es algo que a él le gusta, porque hace unos años él era el que estaba en las gradas.

“Siempre está esa ilusión y a uno no le cuesta nada. Así que para mí siempre va a ser un honor y un placer estar para ellos. Es parte de mi forma de ser, nunca he intentado estar lejos de la gente, aparte de que siempre he recibido mucho apoyo y mucho cariño de parte de esta afición, así que lo mínimo que puedo hacer es acercarme a ellos”, destacó.

Rónald Matarrita en acción durante la práctica abierta a la afición en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Pero Rónald Matarrita no solo se refirió a lo que pasó en ese entrenamiento de la Liga a puerta abierta, donde muchos aficionados le dieron mensajes de aliento a Kevin Cabezas al verlo en su trabajo de rehabilitación.

Una práctica en la que otros se inquietaron porque Jonathan Moya se salió del entrenamiento al sentir una molestia; al tiempo que la mayoría de presentes se alegraron al percatarse de que Anderson Canhoto hizo una parte de la jornada con todos sus compañeros y luego efectuó trabajos diferenciados.

Mientras esos aficionados aplaudían a Jeyland Mitchell, quien fue un espectador más del entrenamiento en la “Catedral”, Rónald Matarrita se veía totalmente recuperado cuando llegó la hora de un colectivo en espacio reducido.

Ante eso, La Nación le consultó al lateral izquierdo que cómo se encuentra: “Excelente, ya me dieron de alta, otra vez estoy con el equipo y es inexplicable el saber por qué tengo que remar tanto, pero aquí estamos para eso y si me toca remar 1.000 veces, lo voy a hacer”.

La apendicitis ya es cosa del pasado para Matarrita, quien asegura que lo que le pasó fue rarísimo. Después del clásico acudió al llamado a la Selección Nacional y, luego de eso, tanto a Rashir Parkins como a él les dieron un par de días libres.

“Me agarró en un momento muy bueno porque estaba recuperando el nivel, estaba con la Selección de Costa Rica. Como estaba libre, el día del partido contra Puntarenas lo estaba viendo en la casa, pero empecé con un malestar que parecía ser como una gastritis”, relató.

Ese dolor se fue empeorando cada vez más y tuvo que ir al hospital. Varias horas después le dijeron que era la apéndice.

“Tocó operar de una vez. Por suerte, lo encontraron a tiempo, no se llegó a reventar, que llaman. Otra vez estoy de vuelta y listo, con todo para el equipo”, citó.

Muchos aficionados llegaron al entrenamiento abierto al público de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Después de dar esa noticia con una gran sonrisa, reconoce que ha tenido que ser muy valiente, pero también asegura que su paz la halla en la serenidad.

“Soy un luchador, pero cuando encuentro la calma y sé que las cosas simplemente pasan porque tienen que pasar, ahí encuentro la fuerza para seguir. Si me quedara pensando un poco en por qué pasan las cosas, o por qué a mí, me sería más difícil sobrepasar cada piedra que se me presenta en el camino. Lo único que me toca es trabajar e intentar encontrar un por qué pasan las cosas”, apuntó.

A Rónald Matarrita lo entusiasma regresar justo cuando empiezan los momentos más importantes de todos los torneos que disputa Alajuelense.

“Viene una seguidilla muy importante de partidos que para el equipo es muy importante tener a todos los jugadores bien. La mayoría que estaban lesionados ya están en su última etapa también, así que yo creo que vamos a contar con una planilla completa para afrontar estos partidos que vienen, que son bien fuertes y al final todos vamos a tener la oportunidad”, destacó.

Aún no sabe cuándo jugará de nuevo, pero ya eso es decisión de Alexandre Guimaraes.

“Ya es criterio del profesor, me siento excelente, me siento en mi totalidad de condiciones para ayudarle al equipo en donde me toque estar”, afirmó Rónald Matarrita.

