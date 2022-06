Ramón Luis Méndez critica las decisiones arbitrales sobre David Guzmán y José Miguel Cubero

En el Clásico Nacional del pasado domingo, en el que el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense disputan un boleto a la final del Clausura 2022, no faltó la polémica arbitral. Dos jugadas concretas de David Guzmán y José Miguel Cubero pusieron los reflectores sobre el silbatero Josué Ugalde, en el que fue su estreno como árbitro central en clásicos.

En el programa Contragolpe, de TD Más, el exárbitro y analista, Ramón Luis Méndez, criticó las decisiones que tomó Ugalde durante el encuentro que se disputó en el Estadio Nacional, el pasado domingo. “Hay árbitros bien malos. Una cosa es el árbitro que falla por apreciación, y el que no tiene el carácter para enfrentar situaciones de reclamos, de patadas”, afirmó.

“El árbitro se puede equivocar, lo que no puede tener es cobardía para aplicar el reglamento. A mí no me asusta un árbitro que no pite un penal, porque no lo consideró, o no lo vio, pero cuando es un patadón o un penal que todo el estadio lo ve, son dos cosas distintas”, expresó el analista.

Según su criterio, el árbitro central perdonó la tarjeta roja a David Guzmán por darle un cabezazo a Freddy Góndola, en una jugada que el silbatero observó de frente. Luego de conversar con sus compañeros, Ugalde optó por amonestar a los dos futbolistas.

“En esa jugada de David Guzmán ¿Qué hay que hacer?, nada. Usted pone, con todo respeto, en un pueblo al señor que vende granizados a arbitrar y ese señor va a expulsar al jugador que hace eso”, manifestó Méndez en el espacio televisivo de TD Más.

“Es una incapacidad total. Lo decía, que en paz descanse, don Juan Soto París, en este momento hay muchos árbitros que nunca se imaginaron ir a un estadio y hoy están en el centro de la cancha con la responsabilidad de dirigir un partido”, agregó el exárbitro.

La acción entre David Guzmán y Freddy Góndola terminó en una tarjeta amarilla para ambos jugadores. (Jose Cordero)

Ramón Luis también enfatizó en que el silbatero central le perdonó la segunda tarjeta amarilla a José Miguel Cubero tras una fuerte entrada a Ariel Rodríguez, en una jugada que se desarrolló en los minutos finales del encuentro. “Lo de Cubero es roja, tenía como cuatro tarjetas amarillas pendientes”, apuntó.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) ya anunció que para el partido de vuelta del próximo miércoles, el árbitro central será Pedro Navarro. El último invitado a la final del torneo se conocerá con el ganador de ese encuentro entre Alajuelense y Saprissa, en el Alejandro Morera Soto.

Ambos equipos empataron a un gol en el partido de ida, pero el pronóstico es reservado de cara a la definición de la serie. Por el momento, el gol de visita juega a favor de los manudos como criterio de desempate.

