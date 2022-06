Saprissa pagará una fuerte multa porque niño que entregó balón no portaba uniforme

Los juegos de ida de las semifinales del Clausura 2022, entre Cartaginés y Herediano y Saprissa y Alajuelense, dejaron altas sanciones económicas para morados y brumosos.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) comunicó las multas que impuso a cada uno de los clubes por incumplir el reglamento. En el caso del Saprissa, recibió una multa de ¢500.000 porque el niño que se encarga de entregar el balón al árbitro en cada uno de los partidos no portaba la vestimenta oficial.

[ Alajuelense y Saprissa dejan todo en suspenso hasta el final ]

Además, fueron sancionados con ¢100.000 más por no destacar las zonas amarillas en la gradería sur del Estadio Nacional. En total, los morados tendrán que desembolsar ¢600.000 por infringir esas dos normas establecidas en el Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División.

Por otra parte, el Cartaginés también tendrá que pagar una importante suma de dinero, ligada principalmente a sanciones relacionadas al lanzamiento de objetos y al ingreso de materiales no permitidos por parte de los aficionados durante el encuentro ante los rojiamarillos.

En primer lugar, una multa de ¢200.000 porque “los junta bolas no cumplían debidamente con sus funciones”, según reseñó el Tribunal Disciplinario. Los brumosos también deberán pagar ₡100.000 por el lanzamiento de objetos no peligrosos que no impactaron a ninguna persona dentro del terreno de juego.

A eso se le agregan ₡150.000 por el ingreso de objetos no permitidos por segunda ocasión en el torneo y una última sanción de ₡100.000 por dejar entrar con banderas o mantas que superan las medidas reglamentarias. Al sumarse todas las multas, Cartaginés debe cancelar ₡550.000.

El partido de ida entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, en el Estadio Nacional, terminó con un empate a un gol. (Jose Cordero)

Mientras que a los manudos, el Disciplinario les impuso una multa por retrasar el inicio del encuentro. Al ser la primera vez en que incurren en esa falta, el monto económico de la infracción es de ¢75.000. El Herediano fue el único equipo que no recibió ninguna sanción en la jornada.

Este martes iniciarán los juegos de vuelta de las semifinales del Clausura 2022, con el partido entre brumosos y florenses en el Estadio Nacional. Cartaginés consiguió una ventaja de un gol que hoy lo pone por delante, aunque la serie está abierta para cualquiera de los dos clubes.

El último invitado a la final del torneo se conocerá el miércoles, con el ganador del encuentro entre Alajuelense y Saprissa, en el Alejandro Morera Soto. Ambos equipos empataron a un gol en el partido de ida, pero el pronóstico es reservado de cara a la definición de la serie. Por el momento, el gol de visita juega a favor de los manudos como criterio de desempate.

[ Cartaginés fue más inteligente y golpeó a Herediano ]