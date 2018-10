Rónald Cedeño

Están bien preparados físicamente, lo que no están preparados es en la forma en que se corre en el terreno de juego. No saben correr dentro de la cancha. Calificación: 8

A la hora de tomar las decisiones son decisiones mal tomadas, no saben evaluarlas. Faltas y penales que no sancionan. No saben calificar las faltas. Calificación: 6

Se han dejado irrespetar mucho. El ambiente es parte de, pero cuando usted tiene personalidad, autoridad y credibilidad esto no pasa. Se han dejado amedrentar por jugadores. Calificación: 6

La apreciación de los árbitros dentro del terreno de juego ha sido mala. Cuando dirigen un partido de los pequeños es fácil pitar. Cuando hay un clásico los jugadores llegan a hacer la vida imposible porque se dieron cuenta que no tienen personalidad. Calificación: 5.5

6.2