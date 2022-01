¿Qué debe pasar para que Alajuelense contrate a Gabriel Torres?

Saprissa vs Alajuelense Gabriel Torres jugó tres meses con Alajuelense y tuvo un rendimiento destacado. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Gabriel Torres llegó a Costa Rica para jugar solamente tres meses con Alajuelense. El panameño estuvo a préstamo en los Pumas de la Universidad Autónoma de México (Unam) y fue una oportunidad que los erizos no podían dejar pasar.

Les colocaron sobre la mesa a un jugador de un muy buen cartel y prácticamente gratis. La única inversión fue el pago del lugar donde vivir. La verdad, un negociazo.

En su paso por el fútbol costarricense no le fue mal, marcó cinco anotaciones y tuvo una generosa cantidad de asistencias a gol. Además, él panameño sí fue un jugador disciplinado en lo táctico y solidario con sus compañeros. Si le tocaba ir al banquillo no hacía berrinches, si salía por una variante no llegaba al camerino con malos gestos.

Al quedar libre tras la eliminación prematura de Alajuelense en manos del Saprissa, el futuro deportivo de ‘Gaby Gol’ no se define. El jugador es agente libre y “con su pase en la mano”, declaró en entrevista con Diario As. Se mueve en busca de una oferta económica que le beneficie a él y a su familia. Su nombre suena en Ecuador y Venezuela, países en los que ya tuvo un paso destacado.

Alajuelense realizó una publicación en sus redes sociales donde expuso su plantilla, disponible hasta el momento, para enfrentar el Clausura 2022. A raíz de esa publicación surge la pregunta en las tiendas rojinegras: ¿esto significa que Gabriel Torres no podría regresar?La respuesta es que sobre este tema no hay nada escrito en piedra. Alajuelense no cierra su plantilla todavía; el último día para hacer movimientos de inscripciones y desinscripciones, ante el Comité de Competición, es el 2 de febrero.

Ante este panorama, y según nuestras fuentes en Alajuelense, cualquier cosa puede suceder. Un panorama puede ser que el canalero no consiga una oferta que le seduzca y se termine “acomodando” al presupuesto que los liguistas tienen para él.

La Liga no ha tenido contrataciones que signifiquen una gran inversión y presentó salidas que abren un espacio en las finanzas. Hoy no están Marcel Hernández, Fernán Faerron y Barlon Sequeira.

Otra pregunta frecuente es: ¿Puede llegar Torres si ya están las plazas de extranjeros llenas?

Alajuelense solo tiene tres jugadores extranjeros inscritos en la Primera División: el hondureño Alexander López, el panameño Freddy Góndola y el argentino Israel Escalante. Bryan Sámir Félix está inscrito en el Alto Rendimiento. El joven jugador hondureño puede ser utilizado en la máxima categoría mientras los manudos no inscriban un cuarto foráneo en su primer equipo.

Una eventual inscripción de un cuarto jugador foráneo en el primer equipo erizo dejaría a Félix sin opción de jugar en la máxima categoría.

Con este panorama, cualquier cosa puede suceder en la ofensiva rojinegra.