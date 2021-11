Primer aficionado en volver a los estadios llegó tres horas antes y salió premiado

La espera terminó, las graderías volvieron a llenarse de color, el ambiente en los estadios dejó de ser frío y desolador. Los fanáticos están de vuelta en los reductos del fútbol tico y el primero en entrar fue Víctor Montenegro, un enamorado de Pérez Zeledón, quien salió premiado por su fidelidad.

Afición regresa a los estadios Víctor Montenegro, seguidor de Pérez Zeledón, fue el primer aficionado en volver a los estadios del fútbol tico, luego del cierre por la covid-19. (Pérez Zeledón)

Montenegro no lo dudó dos veces y desde el día que se enteró que podría observar una vez más a su equipo, tras 20 meses de ver fútbol solo por televisión a causa de la pandemia de la covid-19, llegó tres horas antes para el choque entre los generaleños y Cartaginés.

Este fanático recibió una gorra de Pérez y también un balón firmado por todos los jugadores del plantel que sigue en las buenas y en las malas.

“Cuando me estaba ubicando en el lugar que me tocaba llegó la gente de la Unafut, me dijeron que era el primero en ingresar y fue muy bonito, porque me dieron la gorra del equipo y el balón firmado por todos los jugadores. Es una sensación muy agradable estar de regreso, hacía mucha falta volver. Desde que me di cuenta que ya se podía, me dije que tenía que estar en el estadio y lo logré”, señaló este seguidor en FUTV.

Además, contó que no tuvo el más mínimo inconveniente en su ingreso, siguió todos los protocolos y se siente seguro por la forma en la que se maneja toda la parte de salud.

“Me tomó por sorpresa ser el primero. Seguí todo el protocolo para la compra del tiquete, de enviar el código QR y de realizar el pago. Luego de esto me llegó un mensaje de que las personas de mi bloque entrábamos a las 4 p. m., así que normalmente llego puntual y me hice presente a las 3:50 p. m., esperé que abrieran y logré ingresar sin problemas”, detalló.

El duelo en el Valle de El General marcó lo que tanto se añoraba en el balompié tico, luego de que se cerraran las puertas de los reductos en marzo del 2019. Cerca de 368 personas se hicieron presentes para disfrutar de un compromiso que marca un antes y un después, en un fin de semana en el que San Carlos, Saprissa, Jicaral y Herediano también recibirán a sus hinchas.

Más allá del choque entre la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) y el Gobierno, por un cambio de última hora en el que se estipula que es obligatorio mostrar el código QR para ingresar a los estadios o de lo contrario el aforo permitido se reduce del 25% al 15%, en Pérez no se presentó ningún inconveniente.

“Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a la afición. Después de tanta espera finalmente los tenemos de regreso en el estadio y todo marchó sin problemas. Las personas ingresaron cumpliendo todas las medidas sanitarias, portaron su mascarilla, se desinfectaron sus manos y demostraron que tienen el sistema de vacunación completo. Además, en esta fecha 20 lanzamos nuestra campaña: Vacunados por una misma pasión, que le recuerda a toda la afición que falta de vacunar que deben hacerlo”, comentó Raquel Hernández, gerente de Unafut.

La Unafut recurrió al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para presentar una medida cautelar contra el Estado, específicamente en las figuras del Presidente de La República y el ministro de Salud. Con esto buscan anular la medida del código QR y que sí se exija el esquema de vacunación completo para ingresar a los reductos, pero que se compruebe mediante el EDUS o el carné respectivo.