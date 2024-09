Presidente de Santa Ana se retracta por lo dicho al calor del momento sobre el VAR

Hablar al calor del momento no suele ser la mejor idea y menos cuando se está dentro de un terreno de fútbol. Justo esto le pasó factura al presidente de Santa Ana, Johan Salas, quien se arrepintió por todo lo que dijo del VAR (video arbitraje).

A criterio de Salas, los árbitros y el VAR cometieron errores al anular dos goles de los josefinos por fuera de juego milimétrico, y por no sancionar una agresión a Johan Condega. En su declaración desde el estadio Chorotega, afirmó que esa no era la intención del uso del VAR en el fútbol costarricense. No obstante, tras revisar las acciones con más calma, ofreció una disculpa pública.

“En el calor del juego y debido a la derrota, expresé mi descontento y desacuerdo con algunas decisiones tomadas mediante el VAR. Sin embargo, después de un análisis más sereno de la situación, quiero manifestar que como club apoyamos firmemente el uso de esta herramienta tecnológica y reconocemos la validez de las decisiones tomadas”, señaló en un comunicado oficial.

El encuentro, que terminó con victoria 1-0 a favor de la ADG, estuvo cargado de polémicas. Además de los dos goles invalidados por fuera de juego, el VAR intervino para que se repitiera un penal a favor de los visitantes por invasión al área en el momento del cobro. También ayudó a señalar un penal para Santa Ana que el árbitro no había advertido inicialmente.

El debut del VAR en Costa Rica tuvo algunos contratiempos: una revisión de cuatro minutos en uno de los partidos, retrasos en el inicio de algunos encuentros debido a problemas técnicos, y un compromiso en el que el VAR estuvo fuera de servicio durante 65 minutos. Sin embargo, los protagonistas, en su mayoría, respaldaron la implementación de esta tecnología.

“La introducción histórica del VAR en el fútbol de Costa Rica es un avance significativo que requiere credibilidad y paciencia por parte de todos los involucrados. En Santa Ana nos comprometemos a ser respetuosos y a respaldar las decisiones arbitrales en el marco del uso del VAR”, añadió Salas.

Cabe destacar que Santa Ana es el único equipo que no tiene la certificación para utilizar el VAR en su estadio, ya que no cumple con los requisitos necesarios para la instalación de las cámaras. Por ahora, utilizarán el estadio Ernesto Rohrmoser como sede y este domingo recibirán en ese escenario a Pérez Zeledón.