Presidente de Cartaginés: ‘Traer un asistente de peso no significa que uno pierda la confianza en Géiner’

Posiblemente el domingo por la noche el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, estaba convencido en despedir al timonel Géiner Segura, pese a que clasificó al club a semifinales. Por algo dijo que su cuerpo técnico ‘ni fu, ni fa’ y que tomaría medidas. Sin embargo, luego de bajar revoluciones y recibir consejos de sus asesores, el jerarca recapacitó su decisión.

Eso sí, el dirigente cumplió y le exigió a Segura no contar más con los asistentes Douglas Brenes y Jorge Longgy. Vargas considera ahora que una buena solución para encarar los duelos de muerte súbita del Torneo de Clausura 2022 ante Herediano es sumando a uno o dos auxiliares nuevos, pero de peso, con recorrido y que sean ganadores.

Nombres como el de Mauricio Wright o Gilberto Martínez suenan con fuerza en la Vieja Metrópoli, eso sí, el dirigente asegura que no le restarán responsabilidad a su actual estratega y que seguirá siendo el responsable de las decisiones.

“La dirigencia va a meter la mano, vamos a llevar a un asistente de peso y un ganador para que nos ayude en esta etapa del campeonato. Siempre he dicho que Géiner es un gran trabajador, se esfuerza mucho en lo que hace y no tengo queja de él en ese aspecto, pero tenemos carencias en el cuerpo técnico que de alguna forma tenemos que tratar de cambiar. Cartaginés es un sube y baja, en casa somos invencibles, pero afuera somos muy endebles. Esto no significa que uno pierda confianza en el trabajo de Géiner, solo que no está alcanzando y hay que tomar medidas”, comentó Vargas en el programa Fútbol Al Día, de Multimedios, Canal 8.

El presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, asegura que el objetivo de su equipo debe ser campeón y por lo mismo optó por cambios en el cuerpo técnico. (Rafael Pacheco Granados)

El dueño de los blanquiazules añadió en Multimedios que: “se ha complicado un poco la situación del club después de lo que nos pasó en Jicaral y las declaraciones que di después del partido, tal vez al calor del momento, pero no me arrepiento de nada. Tal vez no fue la mejor forma, pero todo lo dije a consciencia de lo que estaba diciendo. Desde el lunes tomamos la decisión de que Géiner seguía.

Los centenarios aún no toman una decisión sobre quién o quiénes acompañarán a Segura y será la dirigencia quien defina esto. Al timonel se le presentaron los nombres que bajaran y de ahí elegirán ellos para que se sume al cuerpo técnico.

El malestar de Vargas no es nuevo, viene de la gran irregularidad de un equipo que cerró la fase regular con un rendimiento del 79% en el Fello Meza y un 24% lejos de Cartago.

“De Géiner me gusta el trabajo y cómo lo hace, pero los resultados no lo están acompañando en el trabajo defensivo. Metemos muchos goles, tenemos el goleador del campeonato con Marcel Hernández y de Michael Barrantes para arriba generamos mucho, pero atrás no somos efectivos... Sé que es complicado, los que me conocen saben cuál es mi carácter y no voy a cambiar esto a mis casi 61 años. A Géiner no le vamos a imponer a nadie, hablé con él, vimos cosas y uno esperaría alguna reacción de él y la hubo. El objetivo de este equipo es ser campeón y esto es lo que nos hace buscar soluciones. Por esto queremos poner una persona que le de fuerza y madurez al cuerpo técnico”.

Al presidente le lanzaron una pregunta directa: ¿la continuidad de Géiner depende de ganar el título?

Ante esto respondió: “No puedo ser radical o mezquino, tengo que analizar cómo se desarrollará la semifinal, una eventual final y hasta donde lleguemos. No se trata de generar más problemas, sino de llevar calma y ya tenemos casi decidido lo del asistente o los asistentes. Hablamos con Géiner de los nombres que estamos manejando, de las posibilidades que teníamos y él estuvo muy cerca de lo que estamos pensando. No creo que cuando le demos el nombre o los nombres definitivos tengamos problemas, porque con los que hemos hablado también hemos sido claros en que Géiner sigue siendo el principal responsable del equipo”.

El jerarca reveló en Fútbol Al Día que se tomó en cuenta el criterio de los jugadores a la hora de definir si le daban la continuidad a Segura o si despedían al timonel. Los futbolistas respaldaron la continuidad de un estratega que tiene dos torneos completos en el club y también les pareció buena la idea de sumar un asistente de peso.

De igual forma, Vargas no esconde que si recapacitó para no quitar a Géiner también fue por un tema contractual y la situación económica que generaría un movimiento de este tipo, ya que el entrenador aún tiene un año de ligamen.

“Hay aspectos contractuales que tienen que ver en esto, entonces las decisiones se toman por una serie de variables que tal vez la gente no conoce, y es por esto que es difícil tomar decisiones. Pretendía ser más radical, pero al pensar las cosas con más calma y asesorado con otras personas, tal vez lo hacen cambiar a uno las ideas, recapacitar y no está mal hacerlo. Con esto vamos a llegar más fuertes a las semifinales, tratamos de enfocarnos soluciones y no ponernos ponernos a buscar culpables, porque no hay nada que hacer”, finalizó.

Fin a rumores de Ronaldo y Chacón

Si hay un tema recurrente al hablar con el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, es qué pasará con Ronaldo Araya y Daniel Chacón, quienes terminan contrato al finalizar el Torneo de Clausura 2022. Caso similar al de Marcel Hernández, quien vence su préstamo de Alajuelense a final de este año.

Pese a los rumores de que Araya y Chacón son pretendidos por clubes como Saprissa, Vargas es enfático en este aspecto, si se quedan en Costa Rica jugarán con los brumosos.

“Chacón y Ronaldo son jugadores del Cartaginés si siguen en el país. Estoy convencido de esto y hemos hecho el trabajo para asegurar esto. Sin embargo, principalmente Chacón tiene muchas posibilidades de salir en junio”, enfatizó en Multimedios, Canal 8.

Sobre Hernández, el dirigente comentó: “Con Marcel reitero que tenemos el préstamo hasta finales del 2022 y si no le sale nada que a él le interese continuará con nosotros, pero si decide salir, lo aceptamos. Si Marcel sigue en Costa Rica jugará con Cartaginés, hasta hemos hablado con él para su continuidad una vez que termine su contrato de préstamo, si es que sigue acá, y le hicimos una muy buena oferta”.