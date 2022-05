Presidente de Cartaginés y Géiner Segura firman tregua

Al parecer la paz volvió a las filas del Cartaginés, no rodará la cabeza del técnico Géiner Segura y se firmó una especie de tregua interna, luego de las explosivas declaraciones que hizo el propio presidente del equipo, Leonardo Vargas, criticando a su entrenador y el cuerpo técnico en general.

Eso sí, en este tipo de acuerdos alguna de las partes siempre tiene que ceder algo y en esta ocasión le tocó a Segura. Géiner se mantendrá en el cargo y dirigirá las semifinales del Torneo de Clausura 2022 ante Herediano, pero a cambio Douglas Brenes y Jorge Longgy, sus asistentes, no continúan con los brumosos.

Además, el timonel tendrá un nuevo auxiliar que elegirá él mismo de una serie de nombres que le facilitó la dirigencia. El propio estratega confirmó a este medio que en las próximas horas estará definido todo y se conocerá a la persona que lo acompañará a partir de ahora para preparar el duelo frente a los florenses.

Si bien, en algún momento se especuló que se daría un cambio de timón en la Vieja Metrópoli, luego de que los centenarios dejaran ir el segundo lugar y perdieran la posibilidad de ir a la Liga de Concacaf por tabla acumulada (solo siendo campeones clasifican), una extensa reunión calmó las aguas, por ahora.

Géiner Segura tiene dos torneos completos con el Cartaginés y en el Clausura 2022 clasificó por primera vez a un equipo como entrenador. (Rafael Pacheco Granados)

“No veo por qué tenía que disculparme, es mi apreciación, para suerte o para desgracia, es mi forma de ser. Hablamos de cosas y buscamos soluciones y llegamos a esto. No cambiaron las cosas, el trato con Géiner fue el mismo, es un buen técnico que debe afinar aspectos. No hay ningún problema”, aseguró Vargas al diario La Teja.

Este medio intentó conversar con el jerarca para conocer quién llegará a sumarse al cuerpo técnico y cuál es el análisis de cara a lo que se viene en el certamen, pero el dirigente no respondió.

Nombres como los de Gilberto Martínez, Marco Tulio Hidalgo y Mauricio Wright suenan extraoficialmente como alternativas para reforzar a Segura. Géiner tiene contrato vigente hasta el 2023.

El domingo anterior el presidente y máximo accionista del Cartaginés dejó ver toda su frustración, tras la derrota 4 a 3 en su visita al descendido Jicaral. Nadie puede negar que el jerarca ordenó al equipo, lo sacó de lo que parecía una quiebra inminente y lo puso a competir de nuevo hasta recurriendo a su patrimonio en algún momento, pero más allá de clasificar en el Clausura 2022 no está satisfecho y considera que el equipo estaba para más.

“El año pasado era Róger Rojas (el señalado) porque no metíamos goles y que por eso no clasificamos, pero hacemos un esfuerzo económico y traemos un goleador de la talla de Marcel para solucionar, pero el desastre se va por otro lado. Esto es por la forma de jugar de Cartaginés y quién es el responsable de esto: el cuerpo técnico. Es el cuerpo técnico que ni fu, ni fa y tengo que decirlo así. Ganar en Cartago con este equipo es fácil, porque hacia adelante juega muy bien y los rivales llegan temerosos, pero no nos alcanza con esto”.

”Es muy fácil tirarle los clavos a los demás, decir que aquel me falló, hasta señalar jugadores y al final es el equipo el que no funciona como tal. Esto se lo vengo diciendo a Géiner desde hace rato”, comentó Vargas a Radio Cartago el domingo.