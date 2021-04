Es que veníamos de cuatro empates al hilo y tres de ellos en casa. Estaba esperando, aguantando a que se diera un cambio en esto, pero no pasó y poco a poco van aumentando las tensiones hasta que llevan a esto. Uno no veía que se resolvieran las cosas y es mejor cortar, para que esto no nos lleve a una situación más incómoda para las partes. Creo que ya Hernán no lograba resolver las cosas o no se daban, pero no por él, porque tampoco le achaco ciertas acciones puntuales que nos restaron puntos por decisiones de los futbolistas o de otro tipo. Por esto digo que así es el fútbol de ingrato.