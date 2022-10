¿Pelea entre jugadores de Saprissa? David Guzmán da su descargo

Discusiones fuera de lo normal, empujones, más reclamos airados y compañeros separando a otros del mismo equipo. Todos los que estuvieron presentes en la Cueva, para el duelo ante Herediano, vieron un comportamiento atípico entre los jugadores de Saprissa. Es más, quienes lo observaron por televisión o redes sociales posiblemente también concluyeron en que lo sucedido entre los propios morados estuvo subido de tono.

Encontronazos entre jugadores de Saprissa ponen feliz a Jeaustin Campos

¿Hubo pelea entre los futbolistas tibaseños, como hasta el mismo Hernán Medford sugirió, o al menos sembró la duda en su conferencia de prensa, tras el empate 1 a 1, en la ida de la final de la segunda fase?

Los morados se agarraron entre ellos Los morados se agarraron entre ellos Posted by TD Más on Wednesday, October 19, 2022

David Guzmán, uno de los principales protagonistas en las imágenes que trascendieron, salió a ponerle el pecho a las balas y a dar su versión de lo que pasó con el cubano Luis Paradela y el jamaiquino Javon East.

“Parecía que se dio una bronca, pero voy a explicar. Luis Paradela no habla nada inglés, entonces cuando le grito a Javon, lo que le estoy diciendo en inglés es que no corra antes, pero él me explica que tiene todo el espacio, así que le repito que se junte a tocar con nosotros, porque lo necesitamos. Luis pensó que había discusión, pero nunca fue así, fue que él no entiende el idioma y Kendall le explicó que estábamos hablando de movimientos”, empezó explicando Guzmán.

Pese a las discusiones que se vieron, los jugadores de Saprissa celebraron todos juntos el empate ante Herediano, que consiguieron en el minuto 93 por intermedio de Ariel Rodríguez.

El volante saprissista agregó que: “Cuando abrazo a Javon, le meto el dedo en el ojo y por eso las imágenes son un poco polémicas y dañinas, pero no hubo nada, solo fue una confusión de idiomas. Al final hasta salimos abrazados y todo está bien. Cómo vamos a pelear si estamos en una guerra juntos. Incluso, ahora me hablan de que Hernán Medford dijo que nosotros peleamos y ellos no, pero conocemos a Hernán y sabemos que va a defender lo de él y va a tirar todas las piedras para este lado, para que la polémica sea acá”.

David reconoció que hay enojo y frustración porque a su parecer no hicieron el mejor juego ante los florenses y esto los tiene en desventaja para la vuelta del próximo sábado, en el Colleya Fonseca, a las 8:30 p. m. Hay que recordar que en esta serie el gol de visitante es criterio de desempate, así que el Monstruo está obligado a ganar por la mínima o igualar por más de una anotación para forzar a una gran final.

Más allá de lo expuesto por el “8″ de la S, sus propios compañeros dieron una versión un poco diferente y se fueron por el lado de que son situaciones que pasan dentro de la cancha y por la tensión que existe, pero esto no significa que tengan problemas a lo interno, según recalcaron.

Saprissa recuperó en el último respiro su ilusión ante Herediano

“Son momentos del partido en los que todo el mundo está caliente y son discusiones normales. Esto se da en cualquier familia, pero acá todo es más visible. Tampoco vamos a entrar en el dramatismo de que el camerino está dividido, porque no, sino que lo veo del lado de que estamos con hambre y queríamos encontrar las soluciones”, comentó Kendall Waston

Mariano Torres, capitán de Saprissa siguió por la línea de Waston, aunque enfatizó en que luego del compromisos son capaces de enfriarse y hablar para dejar todo en paz.

En lo que respecta al técnico Jeaustin Campos, también le bajó el tono y apuntó a que le gusta que sus jugadores lo vivan así y no salgan con actitudes pasivas o satisfechos cuando el resultado no se les da.