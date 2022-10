Encontronazos entre jugadores de Saprissa ponen feliz a Jeaustin Campos

¿Cuánto significa esta último gol?

Si analizamos el partido completo, creo que el que merece no pide, pero hay muy buenas sensaciones. Yo sé que algunos pensarán que fue agónicamente, pero en la esencial del juego siento que hicimos un buen partido, pese a que el rival es muy calificado. A nivel estadístico triplicamos llegadas, presionamos bien, el rival no estuvo cómodo, fuimos solventes en la zona defensiva, a pesar de que fuimos más ofensivos para buscar anotar. Por supuesto hay áreas de mejora y sabemos que este no es nuestro techo.

¿Cómo toma las discusiones entre sus jugadores?

Me alegra montones porque salir ahí como si nada hubiera pasado me deja preocupado. Hay bronca entre ellos, hay bronca que tuvimos todo para ganar pero no lo logramos, más por nosotros que por el rival. Herediano hizo buen juego, Hernán Medford planteó un buen partido, pero nuestros muchachos quedan con el sinsabor de que pudimos dar un muy buen paso.

Si me van a preguntar por el árbitro yo no quiero hablar, ni quiero pensar en Juan Gabriel Calderón, solo espero que ande finito.

¿El resultado es bueno, malo, aceptable?

Al final queda la última sensación. ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? Más que el resultado y cómo se dio es la justicia futbolera por el esfuerzo que hicimos y todo lo que provocamos durante el juego. Por supuesto que fue algo bueno porque es un escape de presión.

¿Qué le ha parecido la cuota goleadora de su ofensiva?

Pero, ¿quién es el goleador del equipo? Si usted tiene 10 goles en 19 partidos me trae fotos y la cédula... La pregunta es buena, pero tenemos que ver más que eso. ¿Cómo se plantea el rival? ¿Intenciones del rival? ¿Mantener alineación?

¿No siente que la actitud de Javon East ya pasa límites?

Son matices. Para mí es ganas de ganar, de tratar de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que uno sentado no lo dimensionan como nosotros lo vemos en el campo. Hay ansiedad, presión, hay otros factores... Yo prefiero eso a que salgan como si nada pasara... Hay que sentirlo, vivirlo, esto es así. Yo me siento feliz, muy contento porque salieron discutiendo. Como decía Mourinho: ‘ellos me hacen el trabajo a mí'. Yo estoy feliz porque el sábado ellos van a encausar eso.

¿Le preocupa que Herediano siga invicto?

Este campeonato está tan bonito que hasta se puede ganar un campeonato con más partidos perdidos que el rival. Yo creo que se ha demostrado que son los dos mejores equipos del campeonato, sí tuvimos una desventaja que ellos ya traían un trabajo desarrollado, pero de los últimos 14 juegos para acá, Herediano y Saprissa han demostrado ser los mejores.

Los dos juegos que jugamos acá fuimos superiores en llegadas y demás, ellos han mostrado temple y demás. Siento que la serie es pareja.

¿Le está metiendo presión a Juan Gabriel Calderón?

Él no tiene la responsabilidad de lo que pasó. Yo solo espero que Dios lo ilumine y pueda hacer un gran partido. Esperamos que el espectáculo esté acorde con lo que se viene. Pasado, pisado; esto ya pasó y ustedes sacarán las conclusiones. Solo esperamos que el sábado realmente gane el mejor.

¿Cómo analiza el planteamiento de Herediano?

Nos gemelearon el sistema y cuando pasa eso es más difícil abrir espacios. Cuando se gemelea un sistema es más difícil para el que tiene que buscar atacar. Los obligados éramos nosotros. Tuvimos 18 situaciones de gol, entonces con todo el respeto a la afición herediano y a mi amigo Hernán, tuvimos más opciones de sacar un resultado positivo.