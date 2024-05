Paradones de Leonel Moreira solo le alcanzaron para una frase de esperanza del técnico Gustavo Alfaro

Leonel Moreira disputó su último partido con la Selección de Costa Rica a mediados de 2022, se perdió el Mundial de Qatar y desde entonces ha estado ausente de las convocatorias. Con el técnico Gustavo Alfaro, Moreira no ha recibido ningún llamado.

Leonel Moreira no ha renunciado a la Selección de Costa Rica, pero el técnico Gustavo Alfaro no o ha convocado en su gestión y parece difícil que el portero vuelva, tras dos años de ausencia. (Jose Cordero)

En medio del retiro de Keylor Navas de la Tricolor y la falta de un sustituto claro para el puesto de arquero, surge la pregunta: ¿Moreira es una opción o está descartado?

Leonel tiene 34 años, es mundialista y fue una carta confiable cuando Navas no estuvo disponible en procesos anteriores.

Por alguna razón, que no está clara, no volvió a ponerse la camiseta de la Nacional, pese a tener campañas sobresalientes con Alajuelense. En el último torneo, disputó los 26 juegos como titular de la Liga, recibió 22 goles y fue el quinto portero del certamen local con más tapadas, con 65.

LEA MÁS: Prensa deportiva revela su favorito para sustituto de Keylor Navas en la Selección Nacional

La respuesta la tiene Gustavo Alfaro, el técnico de la Sele, quien no le ha cerrado las puertas, aunque sus declaraciones sugieren que será difícil ver a Moreira nuevamente en el equipo patrio.

“Honestamente, no me gusta hablar de los que no están. Leonel está siendo evaluado, como todos los arqueros. Si no se le citó antes fue porque tal vez su nivel no estaba a la altura de los convocados. Sin embargo, considero que tuvo un muy buen segundo semestre”, comentó Alfaro.

Durante la ausencia de Moreira, han sido citados Navas, Kevin Briceño, Patrick Sequeira, Jussef Delgado, Aarón Cruz y Alexandre Lezcano. La figura de los rojinegros no tuvo chances ni en microciclos con jugadores locales.

“Puede tener una citación en el futuro. Sin embargo, en este momento decidimos trabajar con los porteros convocados. Las veces que tuvimos chances de llamarlo para microciclos, optamos por no convocarlo o él no estuvo disponible”, concluyó Alfaro.

La realidad es que Moreira no estará en el fogueo frente a Uruguay, programado para este viernes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional; tampoco para el inicio de la eliminatoria y la Copa América. El estelar confirmado frente a los charrúas será Patrick Sequeira, quien es el primero en estar en el arco de la Selección, tras el retiro de Keylor.