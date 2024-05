Gustavo Alfaro se declaró sorprendido por retiro de Keylor Navas de la Selección de Costa Rica

-¿Cómo analiza el retiro de Keylor Navas de la Selección de Costa Rica?

Obviamente, la decisión de Keylor nos sorprendió. Contábamos con él después de tener el privilegio de trabajar con él recientemente. La expectativa era muy grande, no solo por su jerarquía, sino por su calidad profesional y su liderazgo tan completo, limpio y positivo. Él me llamó y me comunicó su decisión. Bueno, yo tuve sensaciones ambiguas porque lo quería en el equipo, pero quiero lo mejor para él. La decisión es respetada y acatada porque Keylor es una persona que ha dado ejemplo en su carrera. Siempre marcó una manera de ser y de ejercer la profesión.

La decisión, aunque duele, hay que respetarla. Son decisiones consensuadas en familia y, bueno, le agradecí mucho a él y a su familia por cómo nos recibieron en París. Perdí a uno de los jugadores que quería, pero gané un amigo que el fútbol me da.

Gustavo Alfaro asegura estar dolido con el retiro de Keylor Navas de la Selección de Costa Rica

-¿Le preocupa que con la carga de partidos del torneo nacional el otro semestre el desgaste de los jugadores pueda ser importante?

Hemos hablado sobre cómo generar compatibilidad entre la Selección y el campeonato. Hay seis microciclos que debemos respetar, pero no podremos hacerlos con todos los jugadores. En este, por ejemplo, no trabajamos con todos los jugadores porque comenzamos hace dos semanas con los eliminados, después sumamos a los que quedaron fuera en semifinales y, al final, a los últimos. Ahora solo nos faltan los legionarios. Cada vez que yo tenga un espacio para trabajar con la Selección, voy a trabajar. Lo que sí está claro es que, si se repite la situación de que hay un partido de campeonato nacional en medio de una fecha importante para la Selección, los equipos jugarán sin los seleccionados. La idea es que la estructura del campeonato nos dé esos espacios. Además, queremos una fecha en marzo y otra en diciembre para jugar con una selección local algún partido internacional.

-¿Qué espera de Uruguay como rival?

-Para mí es muy importante. Tenemos suerte de jugar contra Uruguay como la tuvimos de jugar contra Argentina. Cuanto más practico, más suerte tengo; la suerte va acompañada del trabajo. Nosotros siempre estamos pensando en nivelarnos hacia arriba. Uruguay está en un periodo de preparación para la Copa América, y es un buen espejo donde mirarse. Ellos tienen una manera de ver el fútbol desde pequeños, se ponen la camiseta y se transforman, tienen un sentimiento concreto y todo un país se pone detrás de la selección. Cuando uno ve que Uruguay fue campeón de Copa América y del Mundo, y tiene buena selección menor, ve un proyecto de país. Están tratando de darle un nuevo impulso a su competencia interna, entonces esto es muy bueno. Uruguay es favorito para la Copa América y enfrentarlo es muy positivo.

Patrick Sequeira será el portero; a Mitchell queremos verlo también. Nosotros queremos tratar de crecer y para eso debemos competir con los mejores. En la Copa América tenemos a Brasil, Colombia y Paraguay. En el Mundial tocó Alemania, España y Japón... Esto es un grupo de Copa del Mundo. Hay jugadores muy jóvenes que deben hacer sus primeras armas, estamos ante una medida muy buena para poder probarnos.

-¿Cómo trabajará con el que tome el puesto de Navas la parte mental?

-Vamos a traer especialistas para abordar el tema. Tenemos que trabajar la psicología del juego. A los jugadores se les entrena tácticamente, técnicamente y también psicológicamente. Estas noticias recorren el mundo, la figura de Navas trasciende fronteras. En ese sentido, no hay que cargar la responsabilidad al que venga, porque Navas es Navas y es un ejemplo a imitar por su conducta, por el lugar de donde salió y a donde llegó, por su sacrificio. Hay que entender que no se debe competir contra esa figura, porque está en otra dimensión. Es lo mismo que pasará en Argentina cuando Messi se vaya, porque Keylor es nuestro Messi. Ellos están en otra dimensión, uno tiene que crear su propia realidad.

-¿Será Sequeira titular en la eliminatoria y Copa América?

-Puede ser que sí o puede que no, porque a Kevin lo vi atajar, quiero ver a los demás. A Patrick quiero verlo porque está afuera, es un chico con buenas cualidades y buena edad. El arquero transmite seguridad o inseguridad, eso lo pasa al equipo. Quiero que el arquero transmita seguridad, entonces meterlos en el centro de la escena no es lo ideal, pero les tocó. Está en ellos tomar el lugar que Keylor cedió y hacerse con ese puesto.

-¿Qué tan consolidado siente al grupo para competir?

-Muchas veces cuestionan las convocatorias que hago, pero si no tengo a los jugadores aquí para trabajar con ellos, ¿cómo los conozco y los veo? Estas tres semanas han sido muy provechosas para mí porque he podido ver a diferentes jugadores y todo este proceso nos va a ayudar a tener la base de nuestra Selección. También nos ayudó para darle forma a Francisco Calvo, Brandon Aguilera, entre otros.

-¿Por qué no toma en cuenta a Leonel Moreira?

-Honestamente, no me gusta hablar de los que no están. Si no fue citado antes, tal vez el nivel no estaba a la altura, pero ahora tuvo un muy buen segundo semestre. Puede tener una citación en el futuro. En este sentido, estaba decidido que trabajaríamos con estos porteros.