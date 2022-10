Para que Géiner Segura siga en Cartaginés bastaría una pizca de memoria y saber contar

No hace falta que lo diga yo, el primero en exponerlo una, dos, tres y hasta cuatro veces fue el propio técnico Géiner Segura; Cartaginés firmó un gran fracaso en el torneo en que se suponía debía comportarse como un equipo diferente. El campeón no estuvo a la altura y no pudo cargar con la corona ni en el Apertura 2022 y menos en la Liga Concacaf.

