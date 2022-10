El campeón Cartaginés no ‘sufrirá' más, pero se le viene lo más importante

El Cartaginés ya no verá hondear más su bandera en los estadios de la Primera División como campeón, en tres meses se derrumbó toda la alegría que experimentaron el 6 de julio y es una realidad que los brumosos no pudieron y no supieron defender lo que tanto les costó. El empate 1 a 1 ante Guanacasteca es un reflejo de la temporada: bajas por lesión, expulsiones y por más lucha y sacrificio, problemas en definición y errores en defensa.

Tantas veces se escucharon voces en el equipo sobre los problemas por los que pasaron en el Torneo de Apertura 2022, que incluso se podría decir que ya no sufrirán más y ya contarán con espacio para planificar, descansar y recuperar a todas esas figuras que extrañaron.

Es más, ahora viene lo más importante para los centenarios. La dirigencia que encabeza Leonardo Vargas debe definir aspectos cruciales: continuidad o no del técnico Géiner Segura, qué pasará con su referente Marcel Hernández, quien quedó libre, así como ajustar las fichas para tapar la salida de Daniel Chacón y establecer quiénes se marchan y quiénes llegan como refuerzos.

Por donde se le mire la temporada es un fracaso y es por esto que el propio Segura no supo responder si continuará o no en el cargo, pese a que le quedan seis meses de contrato. El estratega sabe que hay mucha presión y será el presidente el que defina qué hace.

El atacante de Guanacasteca Joseph Bolaños (con balón) fue un dolor de cabeza para la defensa del Cartaginés, en la fecha 16 del Torneo de Apertura 2022. (Guanacasteca)

Los futbolistas están bajo evaluación, confesó también Géiner, así que por más que algunos llegaron para este torneo o tienen ligamen, pueden salir si se considera que no cumplieron. La realidad es que si el conjunto de la Vieja Metrópoli quiere estar a la altura no puede consagrarse en un certamen y luego quedar fuera y en los últimos lugares.

El propio Vargas dijo al consagrarse que nacería un nuevo Cartaginés con el cetro, no obstante, tropezaron en un abrir y cerrar de ojos. Si bien, fue un campeonato atípico por darle espacio a la Selección, quien levanta el título tiene una responsabilidad distinta y estos brumosos fallaron en Liga Concacaf y también a nivel local. Al menos en el plantel aceptan sus falencias.

“Este partido es reflejo de todo lo que nos ha pasado, nos ha tocado ir en contra de muchas Karina Rodríguez., hemos remado contra corriente y en algunas ocasiones pudimos y en otras no. Sabíamos que iba a ser difícil, no es sencillo jugar con el rótulo de campeón, porque todos nos querían ganar y nos costó. No nos alcanzó para clasificar, pasamos por mucho, pero somos un grupo unido y lo tratamos de llevar. No sé si es una decepción, pero sí teníamos las expectativas muy altas”, señaló Kenneth Cerdas.

Marcel, quien es uno de los líderes y su continuidad es una gran incógnita estuvo de acuerdo con Cerdas y recalcó los problemas a lo largo de la campaña.

“Hicimos nuestro mayor esfuerzo, peleamos con lo que teníamos y en un cierre complicado por lo que pasó, rescatamos un punto. No somos conformistas, no es lo que pretendíamos y ahora debemos enfocarnos y poner todas nuestras fuerzas en lo que se debe hacer para el próximo tenía. En mi caso, no estoy ni al 50%, me he tenido que readaptar en la cancha, pero el grupo me necesitaba, quería estar con ellos y traté de ayudarlos”, dijo el cubano.

Problemas en el fondo de la tabla

Guanacasteca y Cartaginés no tenían un partido de trámite en el Chorotega, los dos tienen serios problemas en la tabla acumulada. Claro, la ADG es la más crítica y es que terminaron en el fondo, con solo nueve puntos en 16 fechas.

En la última jornada los guanacastecos hasta tenían los tres puntos en la bolsa para avanzar en la tabla y meterle presión al Santos (penúltimo con 12 unidades) y a los mismos brumosos, pero pecaron en el último suspiro.

José Pablo Córdoba marcó de penal en el minuto 54 y parecía que la victoria estaba asegurada, ya que Darryl Parker vio la roja en la misma acción. No obstante, a este club le ha faltado mucho manejo y hasta calidad, por lo que les fue imposible cerrar bien el duelo. En el 93′ Marcel Hernández ganó de cabeza y firmó el 1 a 1.

“Estamos dolidos, porque teníamos los tres puntos en la bolsa, eran muy importantes para nosotros, pero no supimos cerrar bien y así es el fútbol, lo pagamos. Se cambió la actitud y vamos a seguir así para lo que viene en el próximo campeonato. Creo que no es tanta la distancia con el penúltimo y creo que con trabajo lo vamos a lograr (salvarse del descenso)”, comentó Córdoba.

Ficha del juego:

- Guanacasteca: 1

Titulares: Mauricio Vargas, Haxzel Quirós, Yeison Molina, Fernando Piñar, Wálter Cortés, Estivel Moreira, Josimar Olivero, Brandon Aguilera, Joseph Bolaños, José Pablo Córdoba y Raheem Cole. DT. Horacio Esquivel.

Cambios: Jason Ingram (Moreira, al 46′), José Leitón (Cole, al 77′), Pedro Leal (Aguilera, al 82′) y Brian Calabrese (Córdoba, al 95′).

- Cartaginés: 1

Titulares: Darryl Parker, Daniel Chacón, Brandon Bonilla, José Gabriel Vargas, Carlos Barahona, Víctor Murillo, Byron Bonilla, Kenneth Cerdas, Ronaldo Araya, Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: Kevin Espinoza (Chacón, al 46′), Marco Cubillo (Byron Bonilla, al 50′), José Luis Quirós (Murillo, al 59′) y Alejandro Zimmerman (Brandon Bonilla, al 88′)

Goles: 1-0 (54′): Córdoba (Penal). 1-1 (93′): Hernández (Araya). Roja: Parker (49′). Árbitros: Raúl Eduarte con Leslie Macré, Víctor Robles y Karina Rodríguez. Estadio: Chorotega, 3 p. m.