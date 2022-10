Géiner Segura vive gran incertidumbre en Cartaginés

Si es de los que se pregunta qué pasará con Géiner Segura en Cartaginés, no se preocupe, no es el único que tiene esta duda; es más, el propio entrenador vive una gran incertidumbre, ya que la dirigencia aún no le comunica la decisión que tomará sobre su continuidad.

El campeón Cartaginés no ‘sufrirá' más, pero se le viene lo más importante

Más allá de cualquier especulación, fue el propio Segura quien reveló que no hay claridad, y todos, incluido él, están bajo evaluación. El segundo semestre del año estuvo lejos de ser lo que pretendían, los brumosos llegaron con la ilusión de defender el título en el Torneo de Apertura 2022 y participar en la Liga Concacaf, pero firmaron un fracaso en ambas competiciones.

“Vamos a entrar en evaluación todos, todos estamos igual. Me quedan seis meses y listo, pero no puedo responder lo de mi continuidad, porque tenemos un presidente y él es el que toma las decisiones. Será él quien pueda responder, pero mientras esté acá voy a trabajar y dar lo máximo. Viene un análisis de todos y al final ellos tomarán la decisión de si Géiner continúa o no. Si me toca seguir, valoraré quiénes vienen o quiénes siguen y si no, pues no”, comentó Géiner al cerrar el Apertura 2022 y ratificar su eliminación.

El timonel tiene seis meses más de contrato, aunque esto no es garantía de su permanencia. La directiva, que encabeza Leonardo Vargas, le dio la confianza hasta cerrar el presente certamen, no obstante, nunca hablaron de lo que vendría luego y menos aún se tocó el tema en un momento tan complicado por los malos resultados.

El técnico Géiner Segura asumió al Cartaginés en abril del 2021 y firmó un contrato por dos años. (Rafael Pacheco Granados)

Los blanquiazules pasaron de celebrar su añorado título el 6 de julio, a culminar en el último lugar del grupo B este 2 de octubre, tras sumar solo 17 puntos en 16 presentaciones, para un rendimiento del 35%. Incluso, iniciarán el Clausura 2023 en el noveno general de la tabla acumulada, con solo ocho unidades de ventaja sobre el colero (Guanacasteca) en un semestre en el que hay descenso.

Géiner sabe que hay dudas sobre si apuestan nuevamente por él y por lo mismo, aún no se ha planificado toda la pretemporada y lo que harán, si es que sigue.

“Tenemos planificado el periodo de inicio. Los muchachos salieron a vacaciones desde este domingo, tendrán su etapa de descanso y está definido cuándo volvemos, pero en este momento estamos en evaluación todos y vamos a ver qué decisiones toman el presidente y su hijo”, destacó.

Excusas o verdades en Cartaginés: veredicto sobre el campeón

Así mismo, contó que: “Ellos (presidente y gerente) se van a reunir, van a hacer su análisis y a partir de ahí tomarán sus decisiones. Estoy muy agradecido con la afición y todas las personas que confían en mí. Uno siempre se prepara para dar lo mejor y defender los colores del lugar donde está. Es claro que no logramos los objetivos, nos duele mucho estar en la fiesta, porque queríamos defender el título, pero el fútbol es así y aprendemos de todo”.

Segura tiene el plus que derribó los 81 años que tenía el conjunto de la Vieja Metrópoli sin títulos, en el Fello Meza nadie nunca pidió su salida o se metió con él, pese a la mala campaña.

De igual forma, pese a que siempre defendió que no ponía excusas, es una realidad que afrontó una campaña atípica, con poco descanso y planificación, con ocho expulsados (club líder en este departamento) y con múltiples lesionados.

El estratega espera que los dirigentes consideren todo esto y le den la oportunidad de seguir. A su parecer, con otras condiciones la historia sería muy diferente.

“No tengo la menor duda de que ya con tiempo, con preparación y un buen descanso se puede ver a ese Cartaginés de siempre, que lucha hasta el final por los objetivos de esta institución. No sé si en la historia del fútbol nuestro volveremos a ver un torneo como este, con tan pocas fechas, iniciando tan seguido y con todo tan rápido. La adversidad regala experiencia y hay que seguir hacia adelante, porque la vida sigue”, finalizó.