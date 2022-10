Excusas o verdades en Cartaginés: veredicto sobre el campeón

Todos hemos escuchado una y otra vez la montaña de problemas que atravesó el Cartaginés en la defensa de su título. Algunos consideran esto como excusas, otros lo ven como realidades que terminaron pasando factura a un equipo que no clasificó a las semifinales del Torneo de Apertura 2022 y que por el contrario, es penúltimo del Grupo B y octavo en la tabla general.

Cartaginés cumplió promesa con Géiner Segura pero a partir de ahora su futuro es incierto

Sin embargo, vamos a analizar a fondo y dar un veredicto con datos, para establecer una sentencia sobre si se le puede creer a los brumosos o si carecen de fundamento y son puras justificaciones.

- Poco tiempo para descansar y prepararse: verdad a medias

Cartaginés levantó el título de campeón del Torneo de Clausura 2022 el 6 de julio y solo 10 días después (16 de julio) ya estaba disputando el Torneo de Copa ante Herediano. Mientras que el 20 de julio inició la defensa del cetro ante Grecia en el Fello Meza.

Es una realidad que entre el 6 y 7 de julio los brumosos no durmieron nada y fue hasta el 13 de julio que volvieron a entrenar, para afrontar la Copa con solo dos sesiones de prácticas. Claro, entre el 7 de julio y el 10 de julio los blanquiazules estuvieron inmersos en festejos y actividades, por lo que no hubo descanso y menos preparación.

Luego de 15 fechas, el Cartaginés tiene un 35% de rendimiento en el Apertura 2022 y apenas suma cuatro ganes, cuatro empates y siete derrotas. (Rafael Pacheco Granados)

Los 10 equipos restantes sí tuvieron espacio para frenar, rearmarse y hasta hacer fogueos. Sin embargo, Alajuelense vivió un desgaste casi idéntico al de los blanquiazules, pero sí clasificó en el Apertura 2022 y no pasó grandes apuros. Toda la parte de tensión, estrés de competencia y problemas físicos fueron los mismos del monarca y no presentó los mismos resultados.

Géiner Segura defendió que no se les puede comparar con la Liga, porque la parte mental fue compleja, ya que hacer el cambio del éxtasis a competir de nuevo costó, mientras que la alimentación y las hora de dormir no fueron las habituales entre el 6 y 12 de julio. Esto posiblemente complicó en las primeras jornadas, pero luego qué pasó que no hubo cambio.

- Expulsiones: verdad.

Cartaginés es el equipo con más rojas en lo que va del Apertura 2022. En total siete jugadores brumosos fueron expulsados y todas estas bajas le costaron muy caro.

Géiner Segura rehúye a ser visto como el campeón de las excusas con Cartaginés

Jeikel Venegas se perdió tres juegos, Dylan Flores dos tras sus sanciones en la fecha dos. Marco Ureña quedó fuera un partido, Ronaldo Araya cinco y Marcel Hernández cuatro, tras la jornada cuatro. Mientras que a Mauricio Montero primero lo castigaron un choque (roja fecha cinco) y luego tres encuentros más (jornada 11). Adicionalmente, en el Torneo de Copa Michael Barrantes fue expulsado y se perdió los tres primeros choques del Apertura. Mauricio también tuvo que purgar un duelo por roja en la Copa.

Eso sí, aunque es verdad este problema, no hay otro culpable que el propio Cartaginés y sus futbolistas.

- Múltiples lesiones y bajas: verdad.

Sin duda, el punto que afectó más al Cartaginés en el Apertura 2022 fueron las lesiones. Sus principales figuras cayeron con problemas, empezando por Marcel Hernández, quien estuvo un mes fuera por un tema muscular, mientras que Marco Ureña llegó como refuerzo de lujo, pero el 4 de setiembre se resintió y quedó descartado para las últimas seis fechas del torneo.

Michael Barrantes también tuvo problemas en una de sus manos y en su mejor momento le tocó hacerse a un lado. El volante también quedó fuera desde el 4 de setiembre y difícilmente regrese para el último choque ante Guanacasteca.

Estos son solo algunos casos, pero por ejemplo, para el encuentro ante Sporting (jornada 13) Géiner Segura tuvo nueve bajas: Kevin Briceño (lesión), William Quiros (lesión), Carlos Barahona (sanción), Daniel Chacón (Selección), Mauricio Montero (sanción), Michael Barrantes (lesión), Byron Bonilla (Selección), Ureña y Hernández (ambos lesión). Para la fecha 14 y 15 el escenario fue casi idéntico y Dylan Flores se sumó a los lesionados.

- El Marcel más atípico en todo su paso en Costa Rica: verdad.

Si hay un factor que marca diferencia en Cartaginés y en todo el fútbol nacional, de fijo es Marcel Hernández. Por algo el cubano tiene 97 goles en apenas cuatro años en Costa Rica. Con estos antecedentes es una realidad que no contar con un delantero de su nivel le pesaría a cualquier equipo y más aún a un conjunto brumoso que se mueve a su ritmo.

Sin embargo, en el Apertura 2022 se vio la versión más desconocida de Marcel, tanto por su lesión (un mes fuera), como por su expulsión (cuatro partidos). Solo ha disputado seis choques de 15 posibles, en cinco fue titular, en uno entró de cambio y apenas acumula tres goles y no tiene asistencias.

Para dar un ejemplo, estos datos son radicalmente opuestos a los del certamen anterior, en el que Cartaginés quedó campeón. Hernández disputó 24 de 28 compromisos (23 como estelar), consiguió 16 goles y dio tres pases para que sus compañeros concretaran.Es más, para dimensionar mejor el aporte del “9″, en el Clausura 2022 los blanquiazules consiguieron 50 dianas y el isleño participó en 19 de estos tantos.

El presente certamen es el de menos anotaciones y menos partidos de Marcel en el país. Nunca antes jugó y anotó menos que en la actualidad. Su cifra más baja de dianas era de seis (Clausura 2019, con 21 duelos), mientras que en el Apertura 2019 fue cuando menos participó (15 compromisos), pero igual concretó ocho veces.

- Refuerzos sin poder adaptarse: excusa.

Darryl Parker, Kevin Espinoza, Brandon Bonilla, Kenneth Cerdas y Marco Ureña llegaron como las caras nuevas del Cartaginés para el Torneo de Apertura 2022. Es cierto que les tocó meterse en la dinámica de sus compañeros sobre la marcha, pero todos venían con competencia y tenían claro a qué jugaban los brumosos.

Es más, Parker, Espinoza y Bonilla ya habían trabajado bajo las órdenes de Géiner Segura. Quien sí se salva de esto es Marco Ureña, quien regresó de Australia, tuvo que lidiar con el cambio horario, con adaptarse de nuevo al fútbol tico y en cuestión de muy poco tiempo entró en competencia.

-Mínimo tiempo de trabajo en cancha: verdad.

El Apertura 2022 es un torneo totalmente atípico, en el que en solo dos meses se definió la fase regular. Aunado a esto, Cartaginés participó en la Liga Concacaf.

Por toda esta dinámica, los brumosos solo tuvieron tres semanas largas entre julio y lo que va de setiembre. Básicamente, el técnico Géiner Segura tuvo que jugar, recuperar y volver a jugar, con un espacio sumamente reducido para entrenar o ajustar en cancha.

Esta particularidad la vivieron la mayoría de equipos, pero salvo Alajuelense, el resto sí tuvieron tiempo antes del certamen para tomar previsiones y ensayar lo necesario. Aunque le damos el beneficio a los blanquiazules, la Liga sufrió lo mismo y hasta con cambio de entrenador y lo superó para llegar a semifinales.