Géiner Segura rehúye a ser visto como el campeón de las excusas con Cartaginés

Géiner Segura lamenta la eliminación de Cartaginés, pero cree que en parte es algo que el mismo campeón se buscó con su accionar. (Rafael Pacheco Granados)

Cargar con la eliminación no es fácil para Géiner Segura ni para ningún integrante de Cartaginés.

Al ingresar a la sala de prensa del Fello Meza, el técnico de los brumosos dijo que su equipo no mereció perder por 2 a 1 contra Alajuelense. Eso sí, lamentó que Cartaginés fue muy pasivo ante la Liga, en dos jugadas.

Dijo sentirse muy molesto por eso, pero por lo demás también.

”¿Qué rescato de la temporada?, nada. No puedo rescatar nada, no puedo rescatar nada. No estuvimos competitivos en la Concacaf, no clasificamos. No fuimos el Cartaginés que queríamos. Cualquier cosa que diga acá va a sonar a excusa“, afirmó Géiner Segura.

Recordó que tuvieron muchos lesionados y sancionados, pero que en realidad, Cartaginés se ganó el no clasificar.

“Fue un torneo para el olvido”, aseguró el timonel de los blanquiazules.

“Cualquier cosa que yo diga va a sonar a excusa y ya he oído a algunos colegas(periodistas), el campeón de las excusas. Muchas cosas pasaron en el torneo y al final ni para el aficionado ni para la prensa va a ser importante. Aquí lo importante es el resultado“, expresó.

Insistió en que aunque él puede explicar muchas cosas, por el tipo de torneo que hizo Cartaginés no tiene ningún tipo de defensa.

Dijo que les queda ir a Guanacaste a cerrar bien y que luego deben hacer un análisis para plantear lo que viene.

“Estoy muy agradecido con la afición, que agradece no solo que hayamos sido campeones, sino que agradece el juego como tal a veces (…). Lo que me molesta es el tipo de gol que nos han venido haciendo“.

Recordó que cuando llegó a Cartaginés fue con un propósito, que era ser campeón.

“Pero eso ya pasó, se los dije a ellos. Lo que le puedo decir a la afición es que tenemos que hacer un análisis y replantear mucho para que este equipo, para que el torneo que viene podamos hacer que Cartaginés esté donde tiene que estar, en zona de clasificación y peleando por el título”.

Géiner Segura aún no sabe cuántos movimientos se darán en el club, ni cómo enfrentarán el Torneo de Copa. Lo único que tiene claro es que sentará a hacer un análisis con el presidente Leonardo Vargas y con el gerente, Leonardo Vargas hijo.

“Si se dan salidas ustedes se van a dar cuenta, incorporaciones también y lo de muchachos jóvenes, pues tenemos que hacer un buen análisis de los muchachos que tenemos en nuestra cantera, ver quién nos puede sumar minutos. Viene una etapa de mucha evaluación. Logramos un objetivo importante, pero en este torneo fracasamos prácticamente en todo”, finalizó.