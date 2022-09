Cartaginés cumplió promesa con Géiner Segura pero a partir de ahora su futuro es incierto

La dirigencia del Cartaginés lo adelantó, pasara lo que pasara, el técnico Géiner Segura terminaría el Torneo de Apertura 2022.

La promesa se cumplió y Géiner finalizará en su puesto, pese a que el actual campeón no clasificó y tiene un raquítico rendimiento del 35%. La paciencia y la mesura siguen caracterizando a una directiva que no suele por poner y quitar entrenadores de un día para otro; algo que les ha funcionado.

Géiner Segura rehúye a ser visto como el campeón de las excusas con Cartaginés

Es claro que Segura logró algo histórico apenas el 6 de julio del 2022, lo que ningún otro pudo en 81 años y por ende, es normal que tuviera un crédito a su favor con los brumosos. De igual formal, en el fútbol tico también es normal que un estratega que consigue algo grande, a los meses esté fuera y en el olvido.

Eso sí, la gran duda es qué pasará con el timonel luego del próximo domingo, cuando los blanquiazules cierren el torneo en Guanacaste (3 p. m.). El certamen que debía ser de celebración, fue más un martirio para los centenarios, quienes fallaron a nivel local y también en Liga Concacaf (eliminados en octavos de final). El propio Géiner calificó la temporada como un fracaso total.

Cómo no llegar a esta conclusión, si luego de 15 partidos apenas suman cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas. Incluso, en el tema del goleo tienen un saldo desfavorable, con 24 tantos a favor y 26 en contra. Esta realidad tiene a los de la Vieja Metrópoli en el penúltimo lugar de su grupo, con solo 16 puntos (mismos que Pérez Zeledón). Lo más preocupante para ellos es la tabla general, en la que son octavos, con solo ocho unidades de ventaja sobre el colero (ADG).

El técnico de Cartaginés, Géiner Segura, ha sido autocrítico con el rendimiento de su equipo y no dudó en señalar que no estuvieron a la altura. (Jose Cordero)

Del lado del presidente, Leonardo Vargas Monge, y su hijo y gerente general, Leonardo Vargas Masís, la versión siempre fue que terminarían el Apertura 2022 sin cambios en el banquillo, no obstante, no se habló de lo que ocurriría más allá.

Segura tiene contrato por seis meses más y al menos de su parte habla con propiedad de continuar y hasta comentó que planifica la siguiente campaña con el jerarca y el gerente.

“Si se dan salidas ustedes se van a dar cuenta, incorporaciones también y lo de muchachos jóvenes, pues tenemos que hacer un buen análisis de los muchachos que tenemos en nuestra cantera, ver quién nos puede sumar minutos. Viene una etapa de mucha evaluación con el presidente y su hijo. Logramos un objetivo importante, pero en este torneo fracasamos prácticamente en todo”, comentó el técnico.

Al menos a nivel de ambiente, el estratega también se ve favorecido para seguir con el proyecto que inició en abril del 2021 y ya tiene un campeonato. Y es que la afición nunca se metió con él, ni en los peores momentos pidieron su salida y de ser por el clamor popular, su permanencia es bien vista.

¿Marcel Hernández pasará de Cartaginés a Saprissa? El delantero analiza opciones

“Lo que le puedo decir a la afición es que tenemos que hacer un análisis y replantear mucho para que este equipo, para que el torneo que viene podamos hacer que Cartaginés esté donde tiene que estar, en zona de clasificación y peleando por el título... No puedo rescatar nada, no estuvimos competitivos en la Concacaf y no clasificamos. No fuimos el Cartaginés que queríamos. Cualquier cosa que diga acá va a sonar a excusa”, finalizó.

Al parecer la mayoría de los fanáticos o quienes van al estadio si ven como reales los problemas que afrontó el equipo con lesiones, expulsiones y poco tiempo de preparación. Ahora le tocará a la dirigencia dar su veredicto.