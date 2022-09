¿Marcel Hernández pasará de Cartaginés a Saprissa? El delantero analiza opciones

Marcel Hernández tiene una oferta de Asia, según confesó el propio atacante.

Afligido y con una sensación de impotencia total. Así estaba Marcel Hernández luego del partido en el que Alajuelense derrotó a Cartaginés por 2 a 1 en el Fello Meza. Fue la noche en la que se consumó la eliminación de los brumosos.

El campeón aún tendrá que disputar el último juego de la fase regular y Hernández dice que tienen que hacerlo bien, en esa visita a Guanacasteca.

Después de eso, el delantero cubano se sentará a analizar qué es lo mejor para su futuro, pues dijo que tiene una opción de irse a Asia y que cuenta con propuestas a nivel nacional.

¿Qué va a pasar con su futuro?

No lo sé, no te puedo mentir, a estas alturas nada más quiero terminar lo mejor posible y a partir de ahí empezar a pensar con cabeza fría, creo que ahora la cabeza está caliente, tiene muchas cosas y no es bueno tampoco.

Tengo sobre la mesa algo para irme al exterior, que voy a valorar con tranquilidad. Ya he explicado sobre el tema que me hace retener, la parte de la nacionalidad. Y también a nivel nacional han llegado algunas propuestas, pero no quiero correr, quiero terminar el torneo bien.

Creo que por ser campeón nos merecemos al menos terminar el torneo bien después de este fracaso, porque para nosotros fue un fracaso, terminar ganando y posteriormente con tranquilidad y mente fría analizar bien mi futuro.

Se habla de que este paso suyo por Cartaginés es para dar el salto a Saprissa. ¿Qué piensa de eso?

A ver, yo no puedo darle cabeza a ese tipo de comentarios, al final nosotros donde estemos, los futbolistas, los profesionales tenemos que hacerlo bien, dar nuestro máximo esfuerzo, siempre comportarnos a la altura de la institución en la que estamos y respetarla. No creo que ese sea el factor, el compromiso está acá.

Cuando termine el torneo voy a analizar, voy a pensar, porque creo que yo tengo que hacerlo y ver qué es lo mejor para Marcel y lo haré con la cabeza fría, porque tengo la cabeza bastante caliente y no es bueno analizar así.

¿Cuánto cuesta tomar una decisión así, cuando está el futuro en juego?

Cuesta muchísimo, siempre lo digo, porque uno no sabe si va a tomar una buena o mala decisión. Creo que al final uno con el trabajo tiene que respaldar la decisión. No sé si será buena o será mala, solo sé que mi trabajo tiene que respaldar esa decisión cuando la tome en su momento y espero que así sea.

¿Cartaginés es prioridad en las negociaciones, o qué priorizará a partir de ahora?

Yo creo que priorizar a Marcel, es la realidad. Mi familia, Marcel y eso no quita el compromiso que siempre voy a tener con esta institución. Un gran compromiso, un gran amor y un gran cariño por todo lo que he vivido acá, porque no ha sido un mes, dos o un año, ha sido mucho tiempo el que he estado acá.

Pero sobre todas las cosas porque Marcel es así, es comprometido donde está y eso no lo voy a cambiar nunca. Voy a priorizar qué es bueno para Marcel, aún sabiendo que en el fondo no sé si será bueno o no.

¿Puede dar más detalles de esa opción internacional?

Es de Asia, estoy manejándolo. Ya está sobre la mesa, pero como lo decía antes, voy a tomarlo con mucha tranquilidad por otras cosas que también hay en juego y que son factores a la hora de decidir, que es el tema de mi familia.

¿Cómo asumen esta eliminación?

Es un fracaso, como nos toca asumirlo, eso sí, unidos como familia que somos. Tenemos que hacer una gran autocrítica a lo interno, entender que nos pasaron muchísimas cosas también. Vivimos un torneo totalmente atípico en cuanto a lesiones, rojas, no pudimos repetir ninguna alineación, pero no es justificación.

Vamos a hacer una gran autocrítica después del partido del fin de semana, para desde ya visualizar lo que viene, porque no podemos quedarnos con que el campeón tenga un torneo tan malo.

Decía Géiner Segura que no rescata nada de este torneo. ¿Usted qué rescata?

Rescato que seguimos siendo una familia ante la adversidad. Hay que preponderar eso, porque no todos los grupos o todas las familias ante la adversidad se hacen fuertes. No fuertes en cuanto al resultado, sino fuertes fuera de la cancha. Esto nos va a hacer unirnos mucho más, porque es un fracaso bien grande el que acabamos de tener y con todo el sentido de la palabra.

A pesar de todo lo que vivimos y la cantidad de problemas que tuvimos no puedo decir que durante el semestre, sino durante dos meses nada más.

Me quedo con un sinsabor grande la verdad y tengo que decirlo, porque no pude defender el título. No pude hacerlo, me quedo con el sinsabor, qué voy a hacer. No llevo ni seis partidos jugando.

¿Cómo vive esto ahora de que sí puede tomar la opción internacional porque ya no tiene un impedimento de salida?

Lo vivo con tranquilidad, yo creo que al final es eso. Nosotros tenemos que tener mucha mesura a la hora de tomar decisiones, más allá de como decía antes, que no sabemos si va a ser una buena o mala decisión, pero tenemos que tener tranquilidad.

Hay que pensar no solo en uno, sino en las otras personas que pueden verse afectadas, si fuera el caso. Hay que tener mesura, tranquilidad, paz para escuchar y estar agradecido, porque creo que es el premio al trabajo que he tenido durante mucho tiempo.

¿Qué tan frustrante es lo que le pasó en este torneo, porque las lesiones lo habían respetado bastante?

Es muy frustrante, muy adolorido por no haber podido ayudar al grupo, en muchos momentos que quizás a lo mejor podía haberlo ayudado. Somos un grupo competitivo, somos un gran grupo, pero nos tocó algo atípico, el hecho de no contar con muchísimos jugadores, en muchísimos momentos que se necesitaba y eso ha sido el torneo.

Me quedo con un sinsabor grande, porque no pude defender el título, no pude defenderlo.

Su rostro refleja ese dolor no poder defender el título. ¿Qué le dice a la afición?

Es difícil, porque sé el peso que tengo acá y sé lo mucho que confían los compañeros y la Junta Directiva y el cuerpo técnico en uno. Me quedo con un trago amargo, pero me voy con algo y es agradecerle a esa gran afición, que a pesar de que no se nos ha dado los resultados, estuvieron gritando hasta el final.

Los que se hicieron presentes estuvieron respaldando al grupo y de eso se trata la familia, en las buenas y en las malas. Nos toca vivir algo totalmente atípico y en las malas tenemos que respaldarnos y ser fuertes ante la adversidad. Hay que pensar en que hay que levantarse lo más rápido posible.