Papá de Aarón Suárez tenía la misma intriga de muchos alrededor de Bryan Ruiz

Aarón Suárez fue titular el sábado pasado contra Guadalupe y salió en el minuto 83, sustituido por el capitán Bryan Ruiz. Ambos están en la Selección Nacional. (Prensa Alajuelense)

La emoción que don Mauricio Suárez siente cada vez que su hijo Aarón Suárez juega le resulta indescriptible, máxime que la mayoría de veces le toca imaginarse acción tras acción a través de la magia de la radio, mientras trabaja como chofer de bus.

Escucha cuanto programa deportivo puede, pero es tan futbolero que también hace sus propios análisis.

Durante los partidos del torneo pasado, cuando su hijo empezó a tener más regularidad con Alajuelense y hasta recibió su primer llamado a la Selección Mayor, don Mauricio también sentía una preocupación.

Veía las alineaciones y mientras observaba a Aarón entre los titulares, también se fijaba en la suplencia, donde aparecía el capitán Bryan Ruiz. La situación intrigaba a don Mauricio, al igual que a muchos aficionados, y optó por quitarse las dudas.

“Yo le hice una pregunta a él y me parece muy importante contarlo. Bryan tiene su nombre y él está jugando otro rol en la Selección Nacional y en Liga Deportiva Alajuelense igual. Y aunque el capitán es un jugador hecho y derecho, yo le preguntaba a Aarón si Bryan se enojaba con una situación de esas, por el hecho de que lo tiene ahí, en la banca”, contó don Mauricio Suárez.

La respuesta a la inquietud en esa conversación entre padre e hijo lo impresionó más y no solo lo dejó tranquilo, sino que lo hizo sentirse más orgulloso aún.

“Me contaba que Bryan y el mismo Alex López lo acuerpan un montón y que Bryan es uno que le dice constantemente: ‘Sea mejor que yo’. Imagínese, lo que significa para uno como papá que ese sea el consejo de Bryan para el hijo de uno. Y es que los dos, tanto Ruiz como Alex López son como papás de él futbolísticamente hablando, en su mundo, porque Aarón está empezando”.

Don Mauricio recordó que cuando su hijo debutó en el clásico con gol, el mediocampista hondureño se lo había pronosticado.

“Le había dicho: ‘Hoy va a hacer un gol y si la tiene, hágalo’. Alex lo presentía y con esas palabras le dio mucha más confianza aún”.

Don Mauricio contó que Giancarlo González es otro de los líderes del camerino liguista que empuja mucho a su hijo y que son cosas que a él no le pasaban ni por la mente, pero que tampoco le extraña, porque asegura que su muchacho es muy centrado.

ARCHIVO: Chofer de bus estalla en llanto al escuchar por la radio el gol de su hijo Aarón Suárez ante Saprissa

“Aarón tiene eso, que se da a querer y lo acuerpan mucho. Y se lo digo así: estando ahora en Alajuela se me hizo liguista. La verdad es esa, se me hizo liguista el hombre y lo arrastra a uno como papá, que ya lo he dicho: yo soy muy saprissista y a amo a Saprissa, pero por Aarón también apoyo a la Liga”.

Pies en la tierra. No es porque sea su hijo, pero don Mauricio cifra sus esperanzas en que Aarón llegue lejos en el fútbol.

También es consciente de que la posición de ‘10′ es muy pesada y que inclusive por Alajuelense han pasado creativos de los que se esperaba mucho y al final no despuntaron, como ocurrió en su momento con Warren Granados o Diego Estrada.

“Aarón siempre quiere aprender y eso es bueno, él está ahí al lado de los mejores como una esponja y le va a ayudar. El jugador cuando está joven tiene que tener una mentalidad muy fuerte por el lado de la disciplina, porque a veces hay mucha presión, o los ponen en una posición en la que no pueden sobresalir o cuando se les da la oportunidad como que no la aprovechan o les ganan los nervios”, mencionó don Mauricio.

Su criterio es que más allá de las condiciones técnicas y las características que tenga un futbolista, para que trascienda, “mentalmente tiene que ser muy fuerte y yo le digo a Aarón que nunca deje de tener los pies en la tierra”.

Don Mauricio Suárez siempre está al pendiente de todo lo que ocurre en el fútbol nacional y lo hace a través de la radio, mientras trabaja como chofer de bus. (Cortesía)

Recordó que cuando su hijo estuvo en las selecciones Sub-15 y Sub-17, fue Cristian Salomón quien le encontró ese puesto de ‘10′, aunque también puede jugar al costado, como lo utilizó Alajuelense en el torneo anterior.

“Yo siento que él se ve mejor en el centro que de costado, porque por el cuerpo de él y su contextura a veces en el cuerpo a cuerpo es duro, pero en el centro es tome y deme, tome y deme. Él mentalmente tiene que ser muy fuerte y yo se lo digo, porque si al jugador se le van los humos a la cabeza hay problemas”.

Pero don Mauricio insiste en que Aarón sabe muy bien lo que quiere y que es un muchacho que no hace problemas, que hace lo que le asignen.

Don Mauricio Suárez está muy orgulloso de ver como su hijo Aarón va cumpliendo poco a poco sus sueños. Fotografía: Cortesía

“Ahora todo el mundo lo ve ahí, pero no fue fácil al principio. Él estuvo en nueve partidos en los que ni siquiera en la banca estuvo, antes de debutar y estaba medio caído porque tal vez pensaba que se fue a la Liga y que no iba a jugar”, recordó.

Su consejo fue que estuviera tranquilo, que esperara un momento y que diera chance, sin desesperarse, que luchara por ganarse las cosas.

“La Liga llegó a una posición, estuvo en un partido contra La U, estuvo en la banca y después contra Jicaral lo debutaron. Ya en el torneo pasado llegó su oportunidad y la ha sabido aprovechar”.

Aarón Suárez dejó de ser promesa en Alajuelense y se convirtió en una realidad. (Alonso_Tenorio)

Además, don Mauricio cree que otra virtud de Aarón es que en los entrenamientos también siempre lo da todo.

“Yo creo que en ese aspecto le ha ido bien y a otros compañeros que han estado adelante de él, creo que les ganó un poquito la partida, porque él está concentrado con su visión, con su anhelo. Como le digo yo a él, la disciplina, el esfuerzo y el trabajo siempre van a traer consecuencias. Entonces por ahí va el asunto con él, a pesar de que yo no vivo con él”.

Aarón Suárez es uno de los jugadores de Alajuelense que durante esta semana se encuentran en la Selección Nacional.

Es muy probable que el volante se mantenga en la lista definitiva de Luis Fernando Suárez para el maratón de partidos eliminatorios que se avecinan contra Panamá (27 de enero, en el Estadio Nacional), México (30 de enero, en el Estadio Azteca) y Jamaica (2 de febrero, en Kingston).

