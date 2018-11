Un balón venía de altura. Te anticipaste en el círculo central, avanzaste un par de metros y soltaste un auténtico obús de larga distancia. La luna blanca se instaló en las redes de Roberto Alatorre, tras el vuelo imposible del guardameta. No obstante, el árbitro salvadoreño Leonel Bohórquez decidió que la anotación no valía, porque en el instante de tu remate, te habían cometido una falta. La protesta de la afición no se hizo esperar. Entonces colocaste el balón, cobraste el tiro libre y un nuevo bombazo tuyo estremeció el horizontal.