Miguel Ajú cataloga a Leonel Moreira como el mejor arquero en el fútbol nacional

Al terminar el partido en Jicaral, Leonel Moreira fue a darle un abrazo a Miguel Ajú. (Prensa Alajuelense)

Estaban acostumbrados a entrenar juntos y tenían algún tiempo de no verse, a partir del momento en el que Miguel Andrés Ajú salió de Alajuelense en condición de préstamo por seis meses a Jicaral para perseguir su sueño de sumar minutos.

Pero el domingo fue el reencuentro entre Leonel Moreira y Ajú. Esta vez vestían uniformes distintos. Cada uno custodiaba una cabaña y verlo con tanta seguridad, evitando que la Liga ganara por un marcador más amplio fue parte de lo que más llenó al propio Leo en ese partido en la península.

Ajú se topó por primera vez contra el equipo que es dueño de su ficha. Aquella ‘claúsula del miedo’ que en algún momento tuvo Jurguens Montenegro quedó en el pasado y para el guardameta de 21 años era muy especial enfrentarse a quienes han sido sus compañeros de siempre, solo que en esta ocasión eran rivales.

La Liga selló un triunfo de 3 a 0 en condición de visitante, con goles de Aarón Suárez, Marcel Hernández y Alonso Martínez. El marcador es claro, pero pudo ser más amplio y si no ocurrió así es en parte por el trabajo de Ajú.

“Darle gracias a Dios por un partido más, una tarde bella. Dolido por el resultado, la verdad que queríamos ganar, se trabajaron muchas cosas tácticas durante la semana para poder enfrentar este partido”, manifestó Ajú en declaraciones a Tigo Sports.

Mencionó que Alajuelense fue un rival difícil y que Jicaral quería ganar, pero no se dio.

“Ahora nos queda trabajar, recibir acá a Guanacasteca y sí, esa es la mentalidad que he tenido desde el principio, desde que llegué acá, tener una mentalidad ganadora, una mentalidad perseverante. Sinceramente más dolido por el resultado que por el trabajo que se hizo”.

Al terminar el juego, Moreira lo buscó y le dio un abrazo en señal de apoyo. Fueron rivales durante 90 minutos, pero son amigos y el guardameta que defendió la puerta de la Liga le ve mucho futuro a Ajú. En realidad, entre ellos la admiración es mutua.

“Leo es un amigazo, es un ejemplo a seguir, para mí es uno de los mejores, si no el mejor portero de Costa Rica y lo he tenido de compañero y sé cómo trabaja, como persona también lo conozco y ahí me cruzó unas palabras de motivación y la verdad estoy muy agradecido por una palabra tan amable y tan humilde y tan trabajadora como Leo se acerque y me diga cosas buenas”, afirmó Ajú en la zona flash, durante la transmisión televisiva.

Otro que fue a apoyarlo fue Marcel Hernández. El portero le hizo buenas tapadas durante todo el partido.

“Nosotros practicábamos tiros libros y lo que Marcel me dijo sencillamente fue: ‘Sabía que tenía que colocártela ahí, porque podías llegar’”.

Miguel Andrés Ajú contó que hace poco leyó un libro en el que decía que los que perseveran son los valientes y considera que él se ha caracterizado por ser una persona valiente.

“Tengo una mamá que siempre está ahí, siempre lo recalco cada vez que me lo preguntan porque es un apoyo incondicional que me da fuerzas, tengo un apoyo incondicional que es ella. Es de valientes, venir acá, compartir con mis compañeros, estoy muy contento y es difícil sacar unas palabras ahorita por el resultado”, destacó.

El préstamo de Ajú con Jicaral concluirá al finalizar la fase regular. Ahí está logrando lo que él quería, que es jugar. A hoy, el joven portero suma 1.020 minutos en cancha. Y pareciera que su destino lo hará regresar a la Liga, pues a Mauricio Vargas se le vence el contrato al finalizar este torneo.

