Óscar Ramírez revive sus inicios en el fútbol cuando ve jugar a Aarón Suárez

Aarón Suárez (25) registra cuatro goles en lo que va del torneo y hasta el momento ha jugado 1.184 minutos. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense hizo lo que quiso en su visita a Jicaral con Óscar Ramírez como testigo. El Macho fue una de las personas que presenciaron ese juego, en el que los rojinegros sellaron su clasificación a semifinales, al imponerse de visita por 3 a 0, con goles de Aarón Suárez, Marcel Hernández y Alonso Martínez.

El hombre que tiene el atestado de ser el técnico más ganador en la historia de la Liga se ha dejado ver un poco más cerca del fútbol. Aquella distancia que había puesto por decisión propia desde que regresó del Mundial de Rusia 2018 dejó de ser tan hermética.

Óscar Ramírez había ido al Chorotega a ver un juego entre Guanacasteca y Herediano; recientemente acudió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares y el domingo se hizo presente en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

Pasó lo que posiblemente no esperaba y es que con el regreso de la afición a los estadios, el Macho sintió ese cariño y admiración que le tiene la gente. Inclusive, rompió el hielo que prefiere tener cuando se le acerca una cámara.

En Jicaral, Ramírez respondió unas preguntas en el programa Fanátikos en Tigo Sports. Fue una intervención breve, que podrá observar al final de este artículo. Primero se refirió a su presencia en ese partido entre el Huracán de la Península y Alajuelense.

“Venía a algo diferente, a ver”, reseñó el Macho en Fanátikos. Ayudaba la cercanía, porque Jicaral está relativamente cerca de Hojancha, donde se encuentra la finca en la que él se refugió.

“Ya viene la cosechita ahora, en diciembre”, mencionó, en alusión a su vida en el campo y al negocio de naranjas que tiene.

Pero faltaba que hablara de fútbol y fue cuando pronunció palabras de elogio para Aarón Suárez, ese jovencito de 19 años y con una estatura de 1,65 metros, que marca mucha diferencia en la Liga y que también pareciera que llegó a la Selección Mayor para quedarse.

“Muy bien, muy bien el chiquitín ese, me recuerda cuando uno empezaba. Pinta bien el chiquito Suárez”, afirmó Óscar Ramírez.

Pies en la tierra. Aarón Suárez fue uno de los jugadores de Alajuelense con nota alta en Jicaral. Él no es una promesa, es una realidad en la Liga y es parte de lo que buscan los rojinegros con su proyecto.

Suárez fue el encargado de marcar el primer gol en el pulso del domingo, tras un pase de Alonso Martínez. Luego los papeles se invirtieron entre ellos y fue el moraviano quien asistió al hombre de la Isla de Chira que regresó de una lesión para jugar sus últimos partidos con la Liga antes de marcharse al fútbol europeo.

“Ahorita no sé cuánto corrí este partido, si sé que ando en un rango alto, pero igual es en beneficio del equipo, todos estamos comprometidos con el equipo y eso es lo importante”, apuntó Aarón Suárez en declaraciones a Tigo Sports.

Óscar Ramírez respondió algunas consultas que le respondió José Núñez en el programa 'Fanátikos' en Tigo Sports. (Captura de pantalla)

En la entrevista en zona flash aceptó que él mismo ha sentido como ha crecido en la cancha, pero tiene los pies en la tierra. En realidad, se siente privilegiado por hacer lo que le gusta.

“Siento que he trabajado bastante y se están dando las cosas, igual ir por más, no conformarse y agradecerle a los compañeros y al cuerpo técnico que me dan la confianza”, citó.

En el propio equipo tiene maestros y durante este tiempo lo que ha hecho es ver muy bien el estilo de Bryan Ruiz y de Alex López.

“Hay grandes jugadores, el profe (Albert Rudé) también, creo que todos se me acercan y me dan consejos de todo tipo, que es lo más importante. Yo esto me lo tomo muy tranquilo, siempre soy una persona que trabaja el día a día, que no piensa más allá y que disfruta del momento”, subrayó.

Aparte de esa insistencia de ir al frente, de armar juego y de filtrar balones a los atacantes, Suárez también tiene gol.

“Es una cosa que hay que trabajarla siempre y por dicha se están dando las cosas”, mencionó.

Albert Rudé dijo que Alajuelense les da un acompañamiento constante a los futbolistas jóvenes, no solo a Suárez, pero que en este momento sí es especial con él, “porque está pasando un proceso que es complejo, que es muy bueno para él, evidentemente. Es un momento que tiene que disfrutar, pero con mucha responsabilidad y entonces le estamos apoyando muchísimo”.

Aarón Suárez es un volante zurdo habilidoso. (Prensa Alajuelense)

Suárez tiene muchas condiciones y por eso mismo es que el técnico de Alajuelense asegura que en la Liga lo están cuidando muchísimo desde todos los aspectos.

“En el acompañamiento emocional también y ha hecho un gran partido. Lo hemos sacado unos cuantos minutos porque ya venía un poco cargado, pero estamos muy contentos por él”.

Rudé confesó que Aarón Suárez es uno de los jugadores que trabaja más a nivel físico y que eso ayuda a que sea un futbolista más completo.

“Se le piden muchas funciones, muchos roles y los cumple todos a la perfección. Eso implica tener mucho recorrido y mucho desgaste”, detalló el español.

Alajuelense recibirá el miércoles a Guadalupe, a las 8 p. m., en la penúltima fecha de la fase regular del Apertura 2021. Los manudos ya tienen campo fijo en las semifinales.

