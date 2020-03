“La gente no toma consciencia de lo que pasa. Creemos que se oculta información, pero me sorprende que para el clásico llegó muchísima gente, el estadio estaba lleno como si no pasara nada. Incluso, los visitantes viajaron para ver el partido. Aparte de que hay poca orientación gubernamental, caso omiso a que es una pandemia y las autoridades del fútbol siguen esa línea y la gente también”, añadió.