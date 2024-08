Mariano Torres pagó muy caro el meterse en bronca innecesaria

Los aficionados de Saprissa añoraban ver a Mariano Torres manejando la media cancha de Saprissa. Su ausencia frente al Real Estelí de Nicaragua (derrota 2-1), en la Copa Centroamericana de la Concacaf generó muchas especulaciones. El deseo de los morados se cumplió, aunque el resultado no fue lo que idealizaron.

Pablo Camacho, árbitro del juego entre Saprissa y Cartaginés, le mostró la roja directa a Mariano Torres en el cierre del partido. (Marvin Caravaca)

El técnico Vladimir Quesada trató de dar calma, al señalar que todo se debía a una dosificación del jugador, quien el pasado 3 de agosto sufrió un esguince en su tobillo izquierdo, el mismo que hace un año lo sacó prácticamente de toda la fase regular.

Torres volvió frente al Cartaginés, ingresó al medio tiempo para ganar ritmo de cara a los juegos frente al Municipal de Guatemala, del próximo jueves, y el clásico ante Alajuelense del domingo. Sin embargo, Marino perdió la cabeza en el final del choque ante los brumosos y ahora se perderá como mínimo el duelo contra la Liga y uno más.

El capitán tibaseño vio la roja directa en el minuto 90+5, tras un encontronazo innecesario con el técnico blanquiazul Greivin Mora. El estratega trató de agarrar una pelota que abandonó por su zona técnica, pero el argentino lo empujó y ahí todo se salió de control.

Mora culpó de todo lo sucedido al argentino y valoró que de no ser por la mala actitud del volante, nada hubiera pasado.

“La pelota estaba afuera y el jugador de Saprissa (Mariano Torrees) llega con toda la mala intención a pegar el balón a parte de nuestro cuerpo técnico. Creo que un jugador con esa jerarquía no debería de realizar ese tipo de acciones”, explicó el blanquiazul.

Además, expresó su malestar por la resolución del árbitro Pablo Camacho: “Se calentó él (Mariano) y desafortunadamente para nosotros, cuando Marcelo Pereira va a recoger la pelota, se metió un miembro del cuerpo técnico de Saprissa, lo empuja y el árbitro hizo lo más sencillo expulsando al nuestro”.

La acción de Mariano generó empujones entre las figuras que estaban en los banquillos y tras las discusiones, también se fue expulsado el centra de los centenarios, Marcelo Pereira.

La versión de los tibaseños difiere de lo expuesto por los blaquiazules. El timonel Vladimir Quesada planteó sus argumentos para acuerpar a su capitán.

“Vi la jugada que estaban tejiendo Ariel Rodríguez y Mariano Torres, vi que la pelota iba para afuera, Marino siguió el balón y uno de los del cuerpo técnico de Cartaginés estaba fuera de la zona que le corresponde y sucedió lo que vieron. Marino trató de seguir la jugada afuera y ahí se dio el descontrol”, explicó Quesada.

Así mismo, contó: “En algún momento alguno de los asistentes del Cartaginés se me acercó y me dijo algo, pero le respondí que para eso estaba el árbitro y que no me reclamara a mí. No me voy a referir más, porque el central tomó sus decisiones y expulsó a uno de cada equipo”.