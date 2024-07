Marco Vásquez cuestiona lo dicho por Gustavo Chinchilla en fuego cruzado entre Alajuelense y Saprissa

El vocero de Liga Deportiva Alajuelense, Marco Vásquez, le agradece al gerente general del Deportivo Saprissa, Gustavo Chinchilla, que se refiriera en Teletica Radio a lo que él manifestó antes del partido entre la Liga y Santos, cuando lanzó la pregunta de si había reglamentos diferentes para Mariano Torres y David Guzmán, al tiempo que alertó a Vladimir Quesada de que, a partir de este torneo, hay sanciones por hablar del arbitraje.

Sin embargo, afirma que la respuesta del personero del Saprissa siempre lo dejó con dudas, pues dice que no contestó las inquietudes que él formuló.

“A Gustavo le tengo un gran respeto como persona y como profesional, no tengo nada que decir de él; defiende lo suyo y entiendo perfectamente eso. Sin embargo, aquí el tema no soy yo, y don Gustavo desvía la atención al atacarme a mí personalmente, pero al final no responde las preguntas que yo hice”, expresó Marco Vásquez a La Nación.

Insiste en que él simplemente preguntó si hay un reglamento diferente para dos futbolistas en específico y que no tiene respuesta a eso.

“Y por lo menos le avisé a don Vladimir Quesada que si sigue hablando de los árbitros y condicionando a los árbitros, lo van a terminar multando, porque parece que nadie se lo ha dicho”, reiteró.

Lo que respondió Gustavo Chinchilla sobre las manifestaciones de Marco Vásquez

“Por política personal y del Saprissa no me refiero a declaraciones personales, mucho menos de don Marco Vásquez, en tanto sigan existiendo esas declaraciones que tratan de condicionar a los árbitros. Los aficionados de ese equipo no merecen ese tipo de declaración; eso lo oíamos en los setenta y ochenta. Es el fútbol añejo, es el tipo de actividad que es un monumento a la mediocridad”, manifestó Chinchilla en declaraciones a Teletica Radio.

Sobre eso en particular, Marco Vásquez dijo que no le molesta para nada el comentario, pero que la próxima vez que se encuentre con Gustavo Chinchilla le pedirá que le explique qué es lo que quiso decir, porque no lo entiende.

“Es que ni siquiera sé qué quiso decir, no sé a qué se refiere, porque los ochenta y los noventa fue una época de grandes dirigentes tanto de Liga Deportiva Alajuelense como del Deportivo Saprissa. Si se refiere a que en esos tiempos ya estábamos trabajando en el fútbol, mientras él jugaba a las bolinchas y al atari con sus amigos, entonces estoy de acuerdo con él”, afirmó Marco Vásquez.

¿Se calentó el Torneo de Apertura 2024 apenas en el arranque?

El fuego cruzado apareció apenas en el arranque del Torneo de Apertura 2024, con dimes y diretes. ¿Se calentó el torneo?

“Lo que calienta esto realmente son las situaciones donde se dan cosas como las vistas en estos días sin que suceda nada. Eso es lo que calienta el ambiente, no los comentarios míos o los de Gustavo.

”Los que calientan esto no somos los que hablamos, sino quienes no toman las decisiones correctas, como las que se han visto y se vuelve permisivo el tema disciplinario y no hay equidad, que para unos sí y para otros no, como lo que pasó con Barlon Sequeira, que por menos de lo que pasó con Mariano Torres, lo sancionaron dos meses y a Mariano no le pasó nada”, respondió Marco Vásquez.