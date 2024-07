Gerente de Saprissa arremete contra Marco Vásquez y califica sus declaraciones como ‘un monumento a la mediocridad’

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, arremetió contra Marco Vásquez, vocero de Liga Deportiva Alajuelense. Para Chinchilla, Vásquez emplea prácticas de los años setenta y ochenta que tratan de condicionar a los árbitros.

“Por política personal y del Saprissa no me refiero a declaraciones personales, mucho menos de don Marco Vásquez, en tanto sigan existiendo esas declaraciones que tratan de condicionar a los árbitros. Los aficionados de ese equipo no merecen ese tipo de declaración; eso lo oíamos en los setenta y ochenta. Es el fútbol añejo, es el tipo de actividad que es un monumento a la mediocridad”, manifestó Chinchilla en declaraciones a Teletica Radio.

El fin de semana pasado, antes del partido en el que la Liga derrotó 2-1 al Santos de Guápiles, Marco Vásquez se refirió a Saprissa y arremetió contra Vladimir Quesada, Mariano Torres y David Guzmán.

“Me sorprende más don Vladimir Quesada, me sorprenden más los comentarios que hace Vladimir contra el arbitraje. Yo no sé si alguien le avisó a don Vladimir que ahora hablar del arbitraje es una multa, yo no sé si alguien le comunicó eso, que es una multa de ¢1 millón y yo espero que esté alistando la billetera”, expresó Marco Vásquez.

Vásquez añadió que a él le extraña mucho el comportamiento que ha tenido el técnico de Saprissa de un tiempo para acá hablando del arbitraje, porque ocurrió lo mismo en las finales del torneo anterior.

“No sé si habrá un reglamento diferente para jugadores como David Guzmán, que pega codazos, o para Mariano Torres, que agrede a los árbitros.”

Para Gustavo Chinchilla se tienen que desterrar las prácticas anacrónicas y añejas que lo que hacen es desvalorizar.

“¿Ustedes me preguntan por qué Vladimir dice que tenemos que jugar contra todo? Hasta pena me da ver que todavía en el fútbol nacional tenemos este tipo de práctica. Honestamente, no me refiero a las declaraciones personales, pero sí critico mucho las prácticas que han arrastrado al fútbol nacional a ser lo que en algún momento se hacía: administraciones de pulpería, tratando de condicionar arbitrajes desde el principio del campeonato”, manifestó Chinchilla ante las opiniones de Marco Vásquez.