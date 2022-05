Marchista de Guápiles termina prueba con sus pies ensangrentados al usar tenis con agujeros en las suelas

Gloria Carvajal Ramírez ganó la medalla de bronce en el evento de los 10.000 metros marcha, en categoría Sub 20. La atleta demostró mucho coraje al competir con unos tenis que tenían agujeros. Cortesía

Faltaban menos de dos kilómetros para terminar la prueba y Gloria Carvajal Ramirez estaba a punto de desfallecer. Los dedos de sus pies sangraban y estaban raspados por la fricción en la pista del Complejo Heiner Ugalde, en Hatillo, debido a que tuvo que competir con unos tenis cuya suela tenía varios agujeros.

La prueba de los 10.000 metros marcha, de la categoría Sub 20 del Campeonato Nacional de la Fecoa, que se realizó el pasado domingo, había sido un tormento para la valienta atleta de Guápiles, que soportó el dolor y ardor, mientras la sangre se adhería a sus medias, producto de sus dedos lastimados.

Casi sin fuerzas, la joven de 18 años cruzó la meta tambaleante, con sus medias rotas, llenas de sangre y sus pies destrozados por el esfuerzo, pero con la satisfacción no solo de haber ganado el tercer lugar y mejorar su marca, sino también de clasificar al Campeonato Centroamericano Juvenil.

De acuerdo con el entrenador Jorge Jiménez, Gloria demostró una gran dosis de coraje y pundonor deportivo, para concluir el evento con unas tenis con suelas desgastadas y con agujeros, ya que las utiliza desde hace seis meses para entrenar y competir.

Los teniis que utilizó Gloria Carvajal Ramírez tienen unos agujeros en la parte superior, debido al desgaste por los entrenamientos y las competencias en los últimos seis meses. Cortesía

Su padre, Gerardo Carvajal, es quien debe correr con los gastos de la joven, así como la compra de sus implementos deportivos, pago de pasajes a las competencias y uniformes, para que la joven pueda representar a su cantón en diferentes torneos nacionales.

“Como cumplo años en octubre, mi papá, el año pasado me preguntó qué quería como regalo de cumpleaños. Le dije que unas tenis, pensando en las competencias del 2022. A él le cuesta mucho ganarse el dinero y me las regaló en noviembre. Desde entonces entrené muy fuerte porque quería mejorar mis marcas y darle una alegría a mi familia”, recordó Carvajal.

Parches de esparadrapo

En los siguientes meses la guapileña entrenó cerca de tres horas diarias de lunes a sábado, e incluso domingos, para prepararse para la competencia. No obstante, en marzo notó que sus tenis presentaban daños en las suelas por el desgaste, debido a las exigentes jornadas de prácticas y se preocupó.

“Mí papá trabaja como chapulinero en Guápiles y hace un gran esfuerzo para ayudarme en el deporte. Además tenía que pagar la cuota para la buseta de los viajes y así poder asistir a los eventos. Con todos esos gastos no quise molestarlo y pedirle otras tenis, porque había mucho que pagar”, reconoció Carvajal.

Debido a la fricción en la pista y los agujeros en los tenis, Gloria Carvajal terminó con las medias rotas y llenas de sangre y con heridas en los dedos de sus pies. Cortesía

“Busqué unos tenis prestados, pero no los pude conseguir. Entonces tomé la decisión de competir con las mías y le puse unos parches de esparadrapo, para tapar los huequitos antes de la prueba. Pero una vez que empezó apenas y aguantaron dos kilómetros y se fueron los parches”, recordó.

Con la atleta Sharon Herrera, de Santa Bárbara, jalando el grupo, seguida por Camila Quesada, de Palmares, Gloria se mantuvo en la tercera casilla, peleando la presea de bronce a Ana Liz López, de Grecia y Jeraly Agüero de Corredores, a pesar de la dificultad de marchar por sus tenis.

“La competencia fue muy dura, sentía los dedos lastimados y húmedos por la sangre, pero me mentalicé que el dolor es mental, no podía fallarle a mí familia. Debía terminar la prueba, hacer mi mejor esfuerzo y aguantar hasta el final, aunque finalicé llorando, casi cayéndome y con los dedos rotos. Aún así me sentí como la ganadora”, confesó Carvajal.

“Tras concluir, en los deditos gordos de ambos pies tenía heridas profundas y en los siguientes dedos raspones, porque se les hicieron otros huequitos a las suelas. Tuvieron que atenderme porque casi no podía caminar, pero valió el esfuerzo. Logré medalla de bronce, hice mi mejor marca personal (1:08:24), la cual creo sería mejor con unos tenis buenas y clasifiqué al Campeonato Centroamericano”, dijo.

Gloria Carvajal, junto a su entrenador Rafael Ángel Jiménez y su compañero Adriel Steven Naranjo, quienres representan a Pococí. Cortesía

Ahora la ilusión de Gloria, quien cursa el último año en el Colegio Técnico Profesional de Pococí, donde estudia Salud Ocupacional, es entrenar aún más duro para alcanzar su objetivo de hacer un buen papel en el Campeonato Centroamericano, aunque su gran preocupación es contar con los tenis adecuados para tomar parte en el torneo.

“Gracias al trabajo de mi entrenador Rafael Ángel Jiménez, sus consejos y enseñanzas, hemos podido mejorar en los meses anteriores. No ha sido fácil, fueron muchas horas y sacrificio, pero logramos bajar los tiempos. Hace tres años empecé en el atletismo y la marcha es la disciplina que me permitió dar lo mejor de mí como atleta”, explicó Carvajal.

“Ahora la idea es tener pronto unas tenis nuevas. La zapatería Moderna en Guápiles y La Macrofit Tienda Orgánica me van a ayudar a comprarme un par. Lo que pasa es que con esas voy a empezar a entrenar y a fin de año, cuando tenga que participar en el Centroamericano, van a estar desgastadas, por lo que debo ir pensando en adquirir otro par para la competencia”, afirmó.

Jorge Jiménez, coordinador del equipo de atletismo de Pococí, manifestó que lamentablemente tienen muy poca ayuda del Comité de Deportes de la localidad, a pesar del talento de los jóvenes deportistas.

“Este es un equipo muy joven, es un proceso que estamos empezando. Con siete atletas el pasado fin de semana ganamos cuatro medallas y la verdad nos sentimos muy orgullosos. Tenemos que sufragar todos los gastos, sus padres hacen un gran esfuerzo y en la pista dan muy buenos resultados, a pesar de no contar con ayuda necesaria”, resaltó Jiménez.