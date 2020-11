“Mi entrenador era como mi segundo papá. Hay una relación muy fuerte, pero él me entendió. Pasé dos meses pensándolo. Obviamente tenía mis miedos y dudas, pero aquí estamos con doña Dixiana. En estos meses de trabajo duro, me siento más fuerte mentalmente. Le perdí el miedo a la pista y me siento más empoderada. Ella (Mena) me pide que me mueva más, pone énfasis en la técnica y es muy exigente”, aseguró Herrera.