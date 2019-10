“Cuando la gente dudaba, yo me sentía un poquito frustrada, porque sabía que me había costado trabajo. No le daba importancia, pero me enojaba. Hubo un momento que dejé de hablar. Me pregunté: ¿cómo era posible que no valoren lo que yo estaba haciendo? Fue entonces cuando Andrea comenzó a hablar, a contestar a las personas y les decía que realmente trabajábamos juntas”, dijo Mena.