Marcel Hernández confiesa su disconformidad por condiciones en Selección de Cuba

Seis jugadores del fútbol costarricense fueron convocados por Cuba, para la fecha FIFA de marzo, pero sorprendió que Marcel Hernández no estuviera en esa lista. Más allá de los altibajos de Hernández en el actual torneo, sus goles se los desea hasta la Tricolor y por lo mismo, la pregunta lógica era: ¿qué pasó?

El técnico cubano, Pablo Elier, habló con La Nación y dio a entender que fue una decisión del jugador. Sin embargo, la versión de Marcel era indispensable y finalmente aclaró todo. Su postura de no ir con los isleños pasa por temas extra cancha y por la ausencia de condiciones básicas que los ticos ya dan como normales, pero en el equipo de su país no existen.

Marcel Hernández consiguió un doblete, dio dos asistencias y evitó un gol en la línea en la goleada de Cartaginés ante Guanacasteca, en la fecha 13 del Clausura 2023. (Cartaginés)

“Si vamos a ir a representar a la selección, que siempre lo he hecho de buena manera, debe ser en buenas condiciones, porque el regreso después cuesta mucho. Nosotros no comemos bien y no tenemos buenos hospedajes. Por esto digo que primero hay que preguntar qué pasa y por qué hay jugadores que no quieren ir a la Selección. La decisión por no ir a la selección por el momento es de Marcel. Cuando cambien las cosas, que tengamos buenas condiciones para representar bien al país, voy a ir”, detalló el ariete en FUTV.

Hernández se molestó con la prensa por las diferentes versiones que circularon y que según él, se dieron sin conocer el fondo de todo. El “9″ brumoso estuvo con el representativo caribeño en los anteriores duelos ante Belice y Guatemala y justo lo que vivió en esos partidos le hicieron convencerse que así no se puede competir.

El goleador no cierra las puertas del todo a su selección y en un futuro analizará si se suma de nuevo o no. Por ahora solo clama por un cambio y que pronto tengan lo mínimo que un atleta requiere, analizó.

“No es el momento todavía, hay muchas cosas que cambiar en Cuba. Ellos están dando pasos, pero no alcanzan y hay que darle un poco más de comodidades al jugador. Ustedes (ticos) ven lo que sucede con Costa Rica y las comodidades que tienen, pero eso no pasa en Cuba, se sufre mucho”, enfatizó.

La figura del conjunto de la Vieja Metrópoli tuvo un partido redondo frente a Guanacasteca, con dos asistencias, doblete y hasta evitó un gol de la ADG en la línea. El futbolista espera que este sea el resurgir que tanto buscaba y es que ya llegó a siete goles en el Clausura 2023 y dejó ver que su relación con el cuerpo técnico que encabeza Paulo César Wanchope se normalizó.

“Le agradezco a Dios por los tres puntos, los dos goles, las dos asistencias, el compromiso y el trabajo del grupo. A la afición le agradezco por el apoyo y el aliento en todo momento... Al final, hicimos consciencia de lo intensos que debemos de ser, de la mentalidad ganadora que hay que tener y que nunca podemos bajar la cabeza, pese a que no se nos den los resultados. Destaco mucho el compromiso de todos y el entender qué queremos y cómo lo queremos”, finalizó.