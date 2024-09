Luis Díaz reconoce que en Saprissa no le han salido las cosas

Tras nueve meses en el Deportivo Saprissa, Luis Díaz reconoció que no ha logrado dar su mejor versión con los morados.

Luego del partido que su equipo empató 0-0 contra Antigua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, Díaz habló con los medios de comunicación y se sinceró sobre su nivel en el Saprissa.

“El semestre pasado fue complicado en lo emocional, y partido a partido he tratado de hacer lo mío. Tal vez no me salieron las cosas, y soy el primero en criticarme. Sé que debo alzar mi nivel para ayudar al equipo”, expresó Luis Díaz.

Por si fuera poco, su contrato vence en diciembre y cualquier cosa podría suceder, aunque el extremo se tiene fe y confía en mejorar su rendimiento.

De Luis se esperaban muchas cosas; incluso Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, expresó hace dos meses en La Nación: “Yo creo que este es un torneo para que Luis Díaz dé un paso al frente”. Sin embargo, esto no sucedió y el propio jugador buscó una explicación.

“Soy consciente de que mi contrato termina en diciembre y no he tenido negociaciones con la dirigencia. Faltan tres meses y espero en Dios que, de aquí a fin de año, pueda alzar mi nivel y recuperar todo lo que hacía cuando era legionario, para aportarle al equipo en todo lo que se pueda”, resaltó Díaz.

Sobre el encuentro contra Antigua, Luis señaló que tenían toda la intención de llevarse la victoria, pero se toparon con un rival complicado que intentó imponerse en una cancha difícil. Para él, los penales fallados al final son situaciones que se dan en cualquier partido.

“Los penales son 50-50; si hubiéramos metido el primero, el juego se abre un poco más. Tenemos que trabajar más para llevarnos los triunfos de visita”, mencionó Díaz, quien también se refirió a las críticas en redes sociales.

“La gente tiene derecho a opinar, y siempre vamos a estar expuestos a la crítica. El profe (Vladimir Quesada) metió otros jugadores ofensivos y estuvimos a punto de marcar. Ojalá podamos revertir todo esto”, aseguró el extremo morado.

De Luis Díaz se esperaba mucho en el Deportivo Saprissa, pero no ha logrado brillar. Aquí en disputa del balón con Romario Da Silva, jugador de Antigua. (Foto: Cuenta X de Diario de Centro América).

Díaz insistió en que, en los penales, el lanzador tiene las mismas opciones de anotar que el guardameta de detener el disparo.

“Eso pasa a nivel mundial: jugadores que en instancias muy importantes han fallado, y el portero a veces tiene esa suerte de ir justo donde va el disparo. Los penales es algo que siempre practicamos. Luego de los trabajos tácticos, nos quedamos un poco más en los entrenamientos lanzando penales”, dijo Díaz.

Para Luis Díaz, el resultado de 0-0 contra Antigua les dejó un sabor amargo, pero opinó que deben liquidar la serie el martes de la próxima semana en el Estadio Ricardo Saprissa.

Ahora, Luis Díaz y el resto del plantel saprissista cambian de chip y piensan en el regreso al país, para jugar otra vez en el campeonato, esta vez el próximo sábado a las 8 p. m. como locales contra Herediano, y el martes siguiente, sellar su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, con el partido de vuelta frente a Antigua.

