Luis Díaz afirma que se quiere quedar en Saprissa

Luis Díaz, jugador del Deportivo Saprissa, se encuentra en una encrucijada importante de su carrera. Su contrato con el equipo morado vence en diciembre, y aunque su futuro aún no está definido, el futbolista expresó con claridad su deseo de continuar en el club y seguir defendiendo los colores del “Monstruo”. La incertidumbre sobre su renovación no lo desvía de su objetivo: dar lo mejor en la cancha para asegurar su permanencia en la institución que le ha dado proyección y oportunidades.

“Yo quiero quedarme, estar en Saprissa le da un plus más grande al jugador, sabemos lo que representa la institución. Jugar para Saprissa abre las puertas en el exterior. Si me toca quedarme, seguiré dando lo mejor, continuaré a muerte”, afirmó Díaz, quien no ocultó su satisfacción por los minutos que ha tenido bajo las órdenes del nuevo técnico José Giacone.

Luis reconoció que, aunque está enfocado en el presente, la renovación de su contrato dependerá de las negociaciones entre su representante y la dirigencia del equipo. Sin embargo, el jugador se mostró confiado en que se llegará a un buen acuerdo.

“Sé que de aquí a diciembre debo dar lo mejor para lograr la renovación y, si no se da, valorar otras opciones. Pero estoy feliz con los minutos que tengo para jugar y la confianza que me han dado. Ahora le corresponde a mi representante reunirse con la dirigencia del club. Sé que van a llegar a buenos términos y eso me tiene tranquilo para seguir defendiendo la camiseta con todo el amor”, destacó el veloz jugador.

Díaz también se refirió al reciente partido de repechaje ante Comunicaciones de Guatemala, donde Saprissa empató 1-1 en el juego de ida, dejando abierta la posibilidad de asegurar la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf en el encuentro de vuelta en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Nos quedó el sinsabor de que pudimos llevarnos la victoria, pero ahora el juego de vuelta es en casa y esperamos sacar la serie en nuestro campo. En los dos tiempos tuvimos opciones de gol y quizá la presión nos afectó porque no pudimos concretar más de una, aumentar el marcador. Nosotros atacamos, sobre todo en el segundo tiempo, encimamos, pero Comunicaciones se defendió bien y al menos salimos con el empate a uno”, mencionó Díaz sobre el desempeño del equipo en tierras guatemaltecas.

El jugador está convencido de que el próximo martes, en casa, Saprissa tiene todo lo necesario para asegurar la clasificación, y confía en que la afición será un factor clave en el partido de vuelta.

“Nosotros vamos a buscar la clasificación. El próximo martes estaremos en nuestra casa, con nuestra gente, y eso siempre es un punto a favor. Comunicaciones es un equipo complicado, pero confiamos en que vamos a sacar la serie”, señaló el futbolista.

La versatilidad de Luis Díaz ha sido uno de sus mayores aportes al equipo, y bajo la dirección de José Giacone ha demostrado su capacidad para adaptarse a distintas posiciones en el terreno de juego. Esto le permitió acumular minutos tanto en el torneo nacional como en competiciones internacionales.

“El profe me da la confianza para jugar y debo retribuirle con hacer buenos partidos. Contra Guanacasteca fui lateral, frente a Sporting de extremo y contra Comunicaciones me ubiqué en línea de cinco. Sé manejar los conceptos al estar como lateral y donde me pongan trato de dar lo mejor”, explicó Díaz, destacando su disposición para ocupar diferentes roles según lo requiera el equipo.

Luis Díaz ha sido titular en los tres partidos que ha dirigido José Giacone, nuevo técnico, del Deportivo Saprissa. Aquí en acción en el juego del miércoles pasado contra Comunicaciones. (Foto: Cuenta X Diario de Centroamérica).

Luis también rememoró su experiencia como lateral durante su paso por Grecia, bajo la dirección de Wálter Centeno, lo que le permitió desarrollar habilidades defensivas que ahora pone en práctica con Saprissa.

“A la hora de marcar al rival me siento bien, porque en el pasado, cuando jugué con Grecia, Wálter Centeno me usó como lateral y sé cómo desempeñarme. En el mano a mano es mi fuerte y busco sacar ventaja con mi velocidad”, agregó Díaz, destacando que su rapidez es una de sus principales armas dentro del campo.

Con la confianza del cuerpo técnico, la entrega en cada juego y el deseo de continuar en el equipo, Luis Díaz encara el cierre de su contrato con optimismo y una clara determinación de seguir siendo parte de la historia del Saprissa. Mientras tanto, el partido de vuelta ante Comunicaciones es el siguiente gran reto para él y todo el equipo morado, en su lucha por un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf.

