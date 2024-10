Mariano Torres tilda de ‘mentirosos’ a quienes aseguran que no juega en canchas sintéticas

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, volvió a ser titular con José Giacone, tal como lo hizo en los últimos dos partidos. Sin embargo, lo que llamó la atención es que, contra Comunicaciones, no solo jugó todo el compromiso, sino que lo hizo en una cancha sintética.

Con Vladimir Quesada, anterior técnico de los morados, Mariano no jugaba, o lo hacía poco, cuando los encuentros eran en este tipo de terrenos.

“Se habla por lo que dicen ustedes (periodistas), respeto mucho el trabajo de ustedes, pero eso de que yo no juego en canchas sintéticas es una mentira enorme. Lo que se dice no es así, yo estoy tranquilo”, expresó Mariano Torres en zona mixta al terminar el encuentro contra Comunicaciones, que finalizó 1-1.

¡Javon East empata el partido para Saprissa! ⚽#CopaCentroamericana pic.twitter.com/Z6rIHycaQJ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 24, 2024

El capitán saprissista insistió en que no tiene problemas para jugar en campos artificiales.

“Si buscan el campeonato pasado, quienes fueron los jugadores con más minutos, la mentira se cae rápido de que no juego en canchas sintéticas. Eso no me preocupa. Aquí (Cementos Progreso) se ve que la cancha está muy bien, es sintética y está bien”, añadió.

Hace dos meses, Vladimir Quesada explicó que Torres padece una lesión que se agrava si juega en campos artificiales.

“Mariano tiene un tipo de lesión en una de sus articulaciones. Ha estado entrenando y jugando, siempre soportando un dolor. Para nadie es un secreto que, para las articulaciones, el golpeteo en una cancha sintética agrava cualquier situación. Nosotros estamos jugando dos campeonatos importantísimos. Preferimos perderlo en un partido a no perderlo, como sucedió en el torneo pasado, por cuatro meses”, manifestó Quesada en esa ocasión.

Mariano Torres comentó que físicamente se siente muy bien y dijo estar contento porque pudo aguantar los 90 minutos de los últimos tres partidos sin sentir molestias.

Respecto al choque de repechaje contra el cuadro chapín, en busca del pase a la Copa de Campeones de la Concacaf, Mariano sostuvo que pudieron haberse llevado los tres puntos.

“El partido lo podíamos haber ganado y lo merecimos en el segundo tiempo. Tuvimos opciones claras y no pudimos concretar. Al final, un empate con goles no es mal resultado. Me parece que físicamente nos sentimos muy bien. En el segundo tiempo fuimos superiores, tanto físicamente como futbolísticamente”, indicó Mariano.

Sobre el compromiso de vuelta, el martes de la otra semana a las 8 p. m., Torres consideró que será un juego duro, pero resaltó que serán locales y tendrán el respaldo de la afición.

“Ellos se la van a jugar toda allá y nosotros debemos estar atentos a los detalles. Nos anotaron por una distracción, un rebote, pero estaremos en nuestra casa, con nuestra gente, donde somos fuertes y vamos a salir a buscar el partido”, destacó Torres.

Para Mariano, la falta de contundencia en ofensiva fue lo que les impidió obtener la victoria en Guatemala.

“Al final, el resultado no está mal; un empate con goles no es malo. Nos queda la sensación de que teníamos que haber ganado. La otra semana también va a ser un partido muy duro. El gol que anotamos, lo tenemos que aprovechar para bien. En nuestra casa debemos salir a buscar anotar, porque si lo logramos, será una diferencia importante para nosotros. Pero, como dije antes, debimos ganar, sobre todo en el segundo tiempo, y no se nos dio. Tenemos que estar más tranquilos en la definición”, expresó Mariano.

Saprissa regresa este jueves al país y de inmediato inicia la preparación para el encuentro del sábado a las 5 p. m. de visita contra Cartaginés. Luego de ese compromiso, el siguiente reto será el martes próximo, partido de vuelta ante Comunicaciones, y después sigue el clásico frente a Alajuelense.

