“Ellos necesitan confianza en sus capacidades, que el entorno no los aplaste y que no lo cohiba el camerino. Además, que se dejen corregir por compañeros y los entrenadores. Así mismo, el técnico debe tener la capacidad de encontrar las palabras y los estímulos para convencer al muchacho de ir paso a paso, pulirle las cualidades físicas y mentales. Ser el guía que los lleva de la mano, porque uno busca consolidarlos, no aparezcan una vez cada nunca”, señaló Johnny Chaves.