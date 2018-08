—¿Es cierto que alguna gente lo ve a usted como candidato a la presidencia de la Fedefútbol? —le pregunté uno de estos días a Erick Lonis, con aquel rumor recién escuchado—. Él devolvió la pregunta con otra: ¿Cuánto tiene usted de trabajar en La Nación? Una vez que le respondí, sin entender a cuento de qué venía aquello, el guardameta lo aclaró: “Antonio, tiene 23 años en el Grupo Nación y todavía no me conoce. Yo no soy político. Yo no sirvo para eso. Ahorita solo quiero continuar con el trabajo que estamos haciendo en la comisión". No sé usted, estimado lector, pero a mí no me extrañaría que alguien piense como candidato a un hombre al que siempre terminó con el gafete de capitán en el antebrazo, dando la cara por los jugadores o ahora en la Federación. “A usted lo conozco —le dije medio en broma, medio en serio— pero al parecer usted no conoce a los que lo rodean en la Federación”.