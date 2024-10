Líderes de Saprissa dan la cara y hablan abiertamente sobre Vladimir Quesada

Saprissa recibió uno de esos golpes que dejan una herida abierta por mucho tiempo. La cura suele necesitar de tratamientos extremos y como primer paso, los líderes salieron a dar la cara: Mariano Torres, Kendall Waston, David Guzmán y Óscar Duarte se presentaron ante la prensa para transmitir su mensaje a una afición enardecida por la derrota 3-0 ante el Antigua de Guatemala y la eliminación en la Copa Centroamericana.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, fue uno de los principales defensores de la labor del técnico Vladimir Quesada. El líder de los morados recalcó que el entrenador debe seguir. (MAYELA LOPEZ)

El mensaje fue claro y unánime: los futbolistas asumieron la responsabilidad por el fracaso, mientras respaldaron al técnico Vladimir Quesada, cuyo futuro ha sido puesto en duda por parte de la hinchada.

“Estamos muy dolidos por el resultado y por quedar fuera de esta copa, que también es muy importante para nosotros. Le pedimos disculpas a nuestra gente, teníamos la ilusión de avanzar, pero ahora toca pensar en el repechaje y clasificar (a la Liga de Campeones de la Concacaf). El año pasado sucedió lo mismo, fuimos al repechaje, lo ganamos y fuimos tetracampeones nacionales. No podemos olvidar eso”, expresó Mariano Torres.

Sobre Quesada, el capitán de los tibaseños fue el más enérgico al recalcar: “Es un poco raro lo que pasa (descontento de la afición) y entiendo todo, porque estamos en el equipo más grande, pero acabamos de ser tetracampeones... Cuando ganamos los jugadores tenemos mucha responsabilidad y cuando perdemos somos más responsables que el entrenador, porque tomamos las decisiones en la cancha. Tenemos un técnico que ha ganado mucho y conoce muy bien la institución”.

El Monstruo quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Centroamericana por segundo año consecutivo, ambas veces eliminado en su propio estadio. En la edición anterior, el Real Estelí de Nicaragua fue el verdugo, y ahora el Antigua repitió la osadía.

Por más que los saprissistas son tetracampeones en Costa Rica, a nivel internacional la historia reciente es muy diferente. Los jugadores saben que están en deuda, pero no entienden por qué no pueden en Concacaf y ahora solo se enfocan en levantar cabeza a nivel doméstico.

“El partido fue malo y el marcador lo refleja. No queríamos perder, pero así es esto. Ahora solo queda pedir disculpas a la afición, levantar la cabeza y dar la cara. Es normal que la afición se enoje y pidan un nombre, pero todos somos responsables de este mal resultado. Vladimir es el entrenador tetracampeón, y entendemos el enojo de la gente, pero los responsables somos nosotros”, señaló David Guzmán.

Lo más frustrante para la S es que tenía 30 partidos sin perder en la Cueva y en la ida frente a los chapines desperdició dos penales. Todo esto generó un malestar muy fuerte entre los fanáticos que se hicieron presentes este martes y al final pidieron la salida del técnico. No obstante, los líderes del club piden que no se llegue a ese tipo de medidas extremas.

“Estamos en duelo, muy molestos y demasiado dolidos. Ahora toca aceptar las críticas, porque no hicimos lo correcto para clasificar... Entendemos la molestia de la afición y que al primero que ataquen es al entrenador, no es un tema solo con Vladimir, sino que anteriormente pasó con otros técnicos, pero nosotros los jugadores somos los grandes responsables. A uno como familia no le gusta que ataquen a uno de los suyos, sin embargo, lo que queda es enfocarnos en el torneo que nos queda”, añadió Kendall Waston.