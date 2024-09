Kendall Waston pone sobre aviso a los jugadores de la Primera División

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, habló sobre el invitado añorado, pero a la vez inesperado en el fútbol nacional.

Todos están pendientes de él, y un partido no se inicia si el visitante no está preparado, como sucedió el miércoles anterior antes del compromiso de Saprissa contra Pérez Zeledón.

Waston envió un aviso que podría servir a todos los futbolistas de la Primera División, ya que todo indica que el VAR llegó para quedarse y convertirse en ley.

En el área siempre hay roces, pero Kendall opinó que ahora hay más atención. Para él, lo mínimo puede ser detectado, y la historia de un juego puede cambiar.

”Con la participación del VAR en el fútbol nacional, debemos tener más precaución, hay más ojos viéndonos. Algunas jugadas con mañas hay que dejarlas de lado, porque la revisión en el VAR va a ser detallada y muy obvia. Vimos que en partidos anteriores hubo ciertas situaciones donde el VAR intervino y se marcaron penales; tenemos que adaptarnos a eso”, manifestó Waston.

#Saprissa💜🤍 | "Algunas jugaditas de mañas hay que dejarlas de lado", Kendall Waston y sus primeras impresiones del VAR. pic.twitter.com/bGOWKZ3DRB — Mario Segura - Hoy en el Deporte (@marioseguracr) September 12, 2024

El zaguero morado expresó que la precaución con el VAR es para todos, y que ya no hay reclamo que valga.

”Los defensas, los delanteros, todos tenemos que cuidarnos. No solo los zagueros somos los rudos, hay atacantes que tienen sus cosas y debemos tener cuidado. Ciertos golpes que se dan, con el VAR se pueden analizar mejor y serán penalizados, y nadie quiere irse expulsado o provocar un penal”, indicó Kendall.

Waston añadió que la herramienta está en el fútbol nacional y que los jugadores deben tratar de ayudar a los árbitros.

”Al final, a nadie le van a agradar las decisiones que tomen ellos (árbitros). Van a ser como los malos de la película, porque alguien se va a sentir perjudicado. Ojalá que el VAR sea útil para el beneficio del fútbol, que haya fair play y todo sea más justo”, resaltó Kendall Waston.

Kendall Waston opinó que contra Pérez Zeledón dejaron ir una gran oportunidad y que ahora no les queda otra opción que intentar ganar como visitantes el próximo sábado contra Santos. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

De momento, Waston no tuvo que bajar la cabeza o aplaudir una decisión que tomó el árbitro con el respaldo del VAR, ya que en el Estadio Ricardo Saprissa no se utilizó. Kendall y sus compañeros solo lidiaron con la entrega de Pérez Zeledón, que les robó el empate y los dejó sin ingresar a la zona de clasificación, obligándolos a ganar en campo ajeno lo que no pudieron conseguir en casa.

”Nosotros dejamos ir esa oportunidad de ascender en la tabla de posiciones. Ahora nos queda esperar al próximo sábado, en una cancha tan difícil como la de Santos, e intentar sacar los tres puntos para ver si podemos acercarnos a los puestos de clasificación”, opinó Kendall.

Pese a señalar que el campo del Santos es complicado, Kendall mencionó que deben adaptarse a las condiciones en que se desarrollará el compromiso.

”No podemos esperar un juego tan vistoso, sabemos cómo es la gramilla del estadio de Guápiles y debemos jugar por las bandas, tirar centros, ganar las segundas pelotas y adaptarnos al terreno, porque no es fácil jugar en gramillas como esa”, aseguró Waston.

Saprissa jugó la semana pasada en Guápiles, pero fue por el Torneo de Copa. El encuentro terminó 1-1, pero Santos avanzó al ganar en los lanzamientos desde el punto de penal. Kendall no ve el choque del sábado como una revancha por lo sucedido.

