“Cuando uno viene planificando, el tomar las decisiones se hace un poquito más fácil porque ya hay un plan que se viene ejecutando, pero como lo dijo Víctor Cordero, qué difícil es sentarse con jugadores, y esa labor le toca a él, a decirles que no se les va a renovar y esa parte no es bonita para nadie. Han sido muchos los jugadores que no continúan, les agradecemos cuando vistieron la camisa morada, pero es parte de decisiones duras que se deben tomar en una institución”, agregó.